„Dlouho nás s výsledky natahovali, ale já věřil, nebo byl jsem přesvědčený, že přijat budu. Pak mi bylo líto, když už to bylo oficiální, že už ta radost z toho nebyla taková. Trvalo to dlouho,“ prozradil Smetana žurnalistům během čtvrthodinového rozhovoru.

Přípravě se věnoval zhruba půl roku. Na oslavy ale nebyl čas. „Starosti okolo týmu, jaro, kdo přijde, jaký byl vývoj okolo odcházejících hráčů i Davida Lischky… bylo toho dost. Ale také jsem si odpočinul. Odjel jsem na tři čtyři dny, vypnul telefon a vyčistil si hlavu,“ doplnil Ondřej Smetana.

V kádru už máte posily Arťoma Koncevoje, Šimona Faltu a Martina Chlumeckého, po návratu z hostování se připojili Jiří Boula i Lukáš Cienciala, naopak několik hráčů chybělo…

Ano. Sor, Mou a Carlos požádali, aby nemuseli cestovat hned po novém roce, o den dva volna navíc. Respektujeme, že jsou z větší dálky a domů se nedostanou tak často. Chyběl nám i Lašty. Všichni se hlásí během týdne.

Co je pravdy na zájmu Sparty o Yiru Sora?

Nevím, co bych k tomu řekl. Postupně se z něj stává hráč, který Baníku pomáhá víc a víc, takže si přeji ho mít v týmu co nejdéle, pracovat na něm a zlepšovat ho. Není to ale otázka na mě, já u jednání nejsem, ale chtěl bych, aby zůstal.

Události okolo Davida Lischky musely být pro vás šokem.

Sparta na to měla nárok, klauzule využila a my s tím nemohli nic dělat. Teď čekáme, jak se situace bude vyvíjet, a samozřejmě usilujeme o to, aby se vrátil. Za nás trenéry, hráče a klub si myslím, že jsme napůl cesty. My i on máme nedokončenou práci a můj názor je, že by měl s námi pokračovat.

Kdyby se muselo volit: Sor, nebo Lischka?

To se ptáte, abych si vybral? (usmívá se)

Kauza Lischka: chce si Sparta vynutit mladíka Baníku? Jak by u zdi volil kouč?

Třeba se tak může situace vyvinout…

Sami vidíte, že David má na tým obrovský vliv a každé mužstvo musí mít dobrou defenzivu. Samozřejmě kdybyste mě postavil ke zdi a přitlačil, tak se budu do poslední chvíle vyhýbat a dlouho neodpovím, ale bych asi zvolil prověřenou kvalitu vzadu. Na druhé straně ze Sora se stává výjimečný a zajímavý hráč, který má něco jiného než ostatní a tolikrát nám pomohl, byť s ním je potřebné mít trpělivost, ale ukázal se. Jako trenér bych ani o ofenzivní eso nechtěl přijít. Neznám trenéra, který by takového hráče chtěl pustit. Chtěl bych oba dva. Jako Sparta máme ambice a pro jaro jsem počítal s oběma. Určitě je budeme potřebovat.

Dovedli jste ale do zadních řad Martina Chlumeckého…

On byl v řešení už před situací, která nastala kolem Davida. Potřebovali jsme na levé straně zvýšit konkurenci, mít víc variant do rozestavení, takže když se nabídl tento relativně ještě mladý hráč, ověřený, rozhodli jsme se, že ho tu chceme mít a pracovat s ním. Proto jsme po něm sáhli. Určitě má předpoklad se zlepšovat a být lepším, než byl v Teplicích. Zajímavý hráč.

Každopádně nutnost přivést ještě stopera zůstává. Ať už půjde o Lischku, nebo někoho jiného, že?

Samozřejmě, dál pracujeme. Vy ty informace máte, dostává se to k vám, takže za mně třeba i Alexander Mojžíš, o němž se mluví, je zajímavý hráč, s nímž by také stálo zato pracovat. Využitelný na levém kraji, i halvbekovi, nebo stoperovi. Ty reference jsou o něm nadprůměrné.

Doporučil vám ho i Ladislav Almási, který také hrál v Ružomberoku?

Ano, samozřejmě.

Velká očekávání budete mít určitě i od Šimona Falty. Co by měl týmu přinést?

Určitě sílu s míčem, na domácím hřišti ve finální třetině. A to jak na levém beku, křídle, nebo ve středu hřiště. Jeho variabilita je obrovská a zkušenosti má také velké. Po fyzických testech jsme viděli, jak je kondičně připravený, že se zařadil mezi top tři hráče týmu. To je pro nás s našim herním stylem povzbuzující a dobrá zpráva. Můžeme ho využít na více postech, má kvalitu, kterou dokázal. V domácích zápasech si můžeme pomoci na křídlech, kde umí podržet míč, být kreativní, venku může hrát zase níž.

A Bělorus Arťom Koncevoj?

Tahový hráč, mladý, reprezentant Běloruska a koho jiného brát, než hráče národního týmu ve 22 letech? Má předpoklady, které hledáme. Silný s míčem, tahový, individuální schopnosti, umí dát gól, má asistence. Nechci to zakřiknout, ale je to podobný profil, jako když jsme hledali Laca Almásiho. I ve svém věku už něco zažil, má zkušenosti, motivaci pracovat a posouvat se dál. Ideální profil, který Baník potřebuje. Je jiný typ křídla, než jaké máme.

Sor z Baníku do Sparty? Fanoušci nesouhlasí. Leda do zahraničí a za víc, míní

Zmínil jste Ladislava Almásiho, mluví se o něm v souvislosti se Slavií. Je ale nyní neprodejný?

Z mého pohledu ano.

Zejména u Koncevoje asi hrála roli i datová analytika. Sázíte i na tento způsob při výběru posil?

Od všeho něco. Není to postavené jen na tom, ale jsou to detaily, z nichž se stává skládanka. Určitě to bereme a používáme. Rozhodně nemáme klapky na očích, že bychom si tu jeli svou vizi. Čerpáme od všeho něco. V maličkostech se pak skládá výsledek a úspěch. Používáme všechny možné prostředky, abychom byli úspěšní. Ať už datovou analýzu, skautování, regeneraci, přípravu. Všechno.

Naopak na hostování odešlo trio Adam Jánoš, Muhammed Sanneh a Ondřej Chvěja. Mělo by jít i o nějakou výměnu?

Asi vím na co narážíte, ale já jako trenér o žádné výměně nevím. Tímto směrem se neubíráme. Chceme jít jinou cestou.

Adam Jánoš nepřišel samozřejmě za vašeho působení, nicméně vždy patřil k oporám a byl téměř nepostradatelným. Co se v posledních měsících změnilo?

Já si myslím, že na jeho pozici se zlepšili jiní hráči, vyrostli, a nepustili ho moc na hřiště. To je jednoduchá a přímá odpověď. Adam hraje ligu dlouho a měl by ji hrát i nadále, proto jde logicky do klubu, kde by měl mít větší vytížení.

A co Chvěja se Sannehem? Počítáte s tím, že v Karviné se rozehrají a v létě budou opět bojovat o místo v Baníku?

Mou tady už sedm osm měsíců nehrál. Hráč jeho kvalit by potřeboval větší časové vytížení a ukázat nám s ohledem na léto, jestli s ním lze počítat. Hlavně si zaslouží hrát a Karviné v této situace pomůže. Je to dobré řešení pro všechny.

Máte velkou konkurenci na krajích, budete tedy kádr ještě zužovat?

Ano, budeme. Roman Potočný i Denis Granečný mají svolení si hledat angažmá.

Baník už je zpět v akci, po hřišti "jezdil" i Falta. Kdo si může hledat angažmá?

A jak vypadá situace okolo zranění Jana Laštůvky? Zapojí se už do plného tréninku?

No, uvidíme, jaká budou hřiště a počasí, jestli to neposuneme až na Turecko. Myslím si, že už by měl začít, a že se do toho bude zapojovat, což je dobrá zpráva.

Čeká tak Baník boj o post jedničky, nebo bude vše při starém?

Asi ano. Určitě. To by ani nebylo fér vůči Bůďovi, kdybych řekl cokoliv jiného. Šanci po zranění Laštyho chytil za pačesy, a nelze na to odpovědět jinak.

Ve čtvrtek vás na Vistě čeká první přípravné utkání proti Karviné. S čím do něj půjdete?

Obecně v těch prvních zápasech nebudeme posílat všechny kluky. Na podzim jsme toho odehráli spoustu, dost zápasů nás čeká, takže vytížení klíčových hráčů necháme spíše na Turecko. Teď budou hrát spíše kluci z béčka, nebo širšího kádru, jako třeba Péťa Jaroň, kterého beru jako člena našeho kádru. Jde o to, aby se rozehráli a zápasů měli hodně. Většina bude hrát těžké zápasy v Turecku.

Jste spokojený s plánem přípravy? Generálka vás čeká na Slavii.

Trenér (Trpišovský) nám to nabídl po posledním zápase. Možná bychom si představovali někoho bližšího, nebo soupeře, na kterém bychom si něco vyzkoušeli, ale je to test. Pokud chceme být nároční, bylo nám blbé to odmítnout, protože lepšího soupeře bychom nesehnali. A hrát s druhou ligou, nebo papírově někým slabším, by byla méně náročná cesta, tak jsme ji nezvolili.

Můžete ještě na závěr říct, jaká je situace okolo mladíků, útočníka Daniela Šmigy, a zraněného obránce Ondřeje Kukučky?

Otevřeně můžu říct, že Dan Šmiga není pro mě žádné téma. Tady šanci dostal a teď ho neřeším. Nemám k tomu co říct. Pokud jde o Ondru Kukučku, ještě s námi netrénuje a jeho vývoj se táhne pomalu. Neřeknu, kdy začne, jak na tom je. Je to mladý kluk, tak věříme, že to dožene a vrátí se.