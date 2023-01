„Jihlava má kvalitní mužstvo s mnoha zkušenými hráči jako je Čachotský, Skořepa a kolem nich mladí kluci, co do týmu vnáší energii. Byl to už takový play-off zápas, hodně důrazný,“ vykládal kouč Ostravanů.

RT Torax Poruba - Dukla Jihlava 4:0 (Chance liga, 40. kolo, 21. 1. 2023). Výhru domácích pečetil v 57. minutě kanadský obránce Justin Lemcke.Zdroj: HC RT Torax Poruba

„Dukla je hodně bruslící mužstvo a my se na ni dobře připravili. Minule se Zlínem jsme měli hodně šancí, ale nepadl nám tam žádný gól a prohráli jsme 0:2, teď jsme ty branky dali a jsme spokojeni,“ dodal Jiří Režnar.

„Jsme ve fázi, kdy to vypadá, že máme hokejky, do kterých jde proud a puk nám odskakuje v důležitých okamžicích. Když už se dostaneme do šance, tak dáme dvě tyčky,“ pokrčil rameny trenér Jihlavy Viktor Ujčík.

„Jako bychom na sobě měli zátěžovou vestu, a když už se dostaneme do šance, tak nám ještě ztěžkne dalším závažím. Kluci se snaží, makají, zvládli oslabení, ale dopředu jsme bezzubí,“ uzavřel Viktor Ujčík.

Chance liga - 40. kolo (sobota 21. 1. 2023):

Poruba – Jihlava 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Sedlák (Šlahař, Hrníčko), 38. Šlahař (Berisha), 53. Pšurný (Berisha), 57. Lemcke. Rozhodčí: Koziol, Grygera – Bezděk, Veselý. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1208.

RT Torax Poruba: Bláha – Klimíček, Voráček, Doudera, Lemcke, Mlčák, Sedlák – Gřeš, Vachovec, Bernovský – Šlahař, Pšurný, Berisha – Christov, Střondala, Hrníčko – Karafiát, Toman, Häring. Trenér: Režnar.

Dukla Jihlava: Beran – Bilčík, Chvátal, Kolář, Kachyňa, Dundáček, Vala, Kočí – Čachotský, Skořepa, Havránek – Harkabus, Menšík, Meluzín – Tecl, Pořízek, Chlubna – Cachnín, Juda, Brož. Trenér: Ujčík.