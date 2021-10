Domácí nezačali dobře a po trefách Maruny a Dostálka ztráceli. Duel však otočili až na 4:2. Havířov ale v závěru dorovnal. V nájezdech rozhodl Bitten. Další utkání čeká Porubu již v pondělí ve Frýdku-Místku.

„Po sérii proher to byl velmi náročný souboj. Zápas nezačal moc dobře. Dostali jsme dvě laciné branky, které pramenily z naší nedůslednosti,“ začal hodnotit zápas druhý trenér Poruby David Moravec.

„Potom jsme se ale fantasticky vrátili do zápasu a otočili jsme to na 4:2. Sice chyby z naší strany byly, ale to se po takovém problému, který nás potkal, může stát. Nicméně jsme rádi za dva body a je velmi důležité, že jsme dokázali vyhrát druhé nájezdy v sezoně. Teď je potřeba s respektem postupně začít stoupat tabulkou,“ dodal David Moravec.

14. kolo Chance ligy (sobota 22. 10. 2021):

Poruba - AZ Havířov 5:4 SN (1:2, 1:0, 2:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Bitten (Žovinec), 24. R. Toman (Réway, T. Voráček), 45. Jenyš (Vachovec, Gřeš), 53. R. Toman, rozh. náj. Bitten – 4. Maruna (Severa, Paś), 10. Dostálek (Hudeček, Š. Kratochvil), 54. Severa (Pechanec, Valenta), 56. J. Doktor (Groch). Rozhodčí: Koziol, Cabák – Otáhal, Konvička. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 780.

Poruba: Muštukovs – Žovinec, Lukáš Kozák, Szathmáry, T. Voráček, Urbanec, Husa, M. Houdek – Réway, R. Toman, Korkiakoski – Stloukal, Bitten, Hrníčko – Jenyš, Vachovec, Gřeš – Kanko, Hotěk, Brodek. Trenéři: Suchánek a Moravec.