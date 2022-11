Hvězdou zápasu byl domácí Radek Koblížek, který v polovině první třetiny při přesilovce otevřel skóre duelu, v nástupu do třetí části zvyšoval náskok Jihomoravanů. Za Ostravany, kteří přestříleli ve třetí třetině Kometu nevídaným poměrem 16:3, pouze snížil Peter Krieger. Při závěrečné power-play Vítkovic už domácí gólman Furch vše ustál.

„Viděli jsme vynikající utkání ve skvělé atmosféře, kde prim ze začátku hráli oba gólmani. Myslím si, že start utkání byl v naší režii. V prvních osmi minutách jsme soupeře dostali pod tlak, měli jsme dvě tři tutové šance ze slotu. Nepodařilo se nám dát gól a v oslabení jsme naopak inkasovali, to nás hodně mrzelo a asi to bylo i v hlavách hráčů, protože jsme do toho potom nemohli dostat,“ vykládal trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Hokejisté Vítkovic na ledě Komety Brno.Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

„Ve druhé třetině byly šance na obou stranách a hrál se parádní hokej. Třetí třetina začala nešťastným protečováním do třetiny, po kterém jsme dostali gól z protiútoku. Tam už to s námi nevypadalo moc dobře, ale hráči v sobě i přesto našli sílu. Po krásné akci snížil Krieger a zbývalo ještě nějakých devět minut,“ pokračoval kouč Vítkovic.

„Dostali jsme novou krev do žil a myslím si, že to šlo i vidět. Zatlačili jsme soupeře, měli jsme pár šancí. Nepřálo nám ale ani štěstí, kdy nám odražené puky nechodily na hokejky a Brno si ten výsledek pohlídalo. Gratuluji soupeři k zaslouženému vítězství,“ uzavřel trenér Vítkovic Miloš Holaň.

12. kolo extraligy (úterý 18. 10. 2022):

Kometa Brno – Vítkovice 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Koblížek (Strömberg, Sallinen), 44. Koblížek (Ščotka) – 52. Krieger (Raskob, Mueller). Rozhodčí: Kika, Ondráček – Komárek, Hnát. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5819.

Brno: Furch – Ščotka, Ďaloga, Kučeřík, Holland, Hrbas, Kundrátek, Gulaši – Flek, Holík, Horký – Zaťovič, Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Sallinen, Kratochvíl. Trenér: Pešout.

Vítkovice: Klimeš – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, Kovář, Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller – Dej, Marosz, Lakatoš – Kalus, Lindberg, Fridrich – Lednický, Chlán, Vildumetz. Trenér: Holáň.