„Z našeho pohledu byl Litvínov velice těžký soupeř. Velká síla v útočné fázi. Ten začátek se nám nepovedl, znovu jsme dotahovali a třetina skončila 1:1. Nabádali jsme hráče, že to bude boj, že to bude o vůli, o trpělivosti a organizované obraně,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Ukázali jsme to asi ve druhé třetině, kde jsme ten zápas velice dobře otočili na svou stranu. Ten gól do šatny a hned ze šatny dal asi ráz celému tomu utkání. Litvínov to nezabalil, byli pořád nepříjemní,“ pokračoval Miloš Holaň.

„Díky Stezkovi v brance jsme to utkání odbojovali, udřeli a hráčům chci poděkovat za tři body a že v sobě našli vůli k tomu vítězství, které nebylo vůbec jednoduché,“ dodal Miloš Holaň.

14. kolo extraligy (neděle 23. 10. 2022):

Vítkovice – Litvínov 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 20. Lakatoš (Mikuš), 22. Chlán (Fridrich, Lakatoš), 35. Lindberg (Fridrich, Chlán), 40. Mueller (Krieger, Bukarts), 41. Raskob (Lakatoš, Fridrich) – 15. Estephan (Š. Stránský, Hlava), 25. Wesley, 47. Zdráhal. Rozhodčí: Mrkva, Pražák – Lederer, Zíka. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. Diváci: 6409.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, Kovář, Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Dej, Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Trenér: Holaň.

Litvínov: Godla – Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel, Zeman, Kolář – Zygmunt, Sukeľ, Stránský – Kudrna, Estephan, Zdráhal – Abdul, Helt, Hlava – Berka, Straka, Chalupa. Trenér: Růžička.