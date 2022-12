Ostravanům vystřelil vítězství v čase 59:12 při početní výhodě americký útočník Peter Krieger, pro něhož to byla jubilejní desátá branka v sezoně. Hosté následnou hru čtyř proti šesti s pomocí gólmana Aleše Stezky ustáli.

Vítkovice ztrácí na lídra soutěže z Pardubic už jen tři body. Východočeši totiž nezvládli domácí zápas s Libercem, kterému podlehli 1:3, přestože ve 23. minutě po trefě Radila vedli. Dynamo se tak zastavilo na rekordní sérii třinácti výher v řadě.

„Bylo těžké a vyrovnané utkání. Přijeli jsme s jasnou taktikou uhrát první třetinu na 0:0. Myslím si, že jsme tam měli daleko více jasných šancí a přečíslení dva na jednoho. Tam si myslím, že jsme měli udeřit a jít možná i do dvougólového vedení. Paradoxně jsme ještě dostali gól na 0:1,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Vstup do druhé třetiny nebyl moc dobrý, tam nás podržel Stezka. Nakonec se nám ji podařilo vyhrát. Ve třetí třetině musím smeknout před kluky, co dokázali ubránit. Závěrečnou přesilovku jsme využili. Je to pro nás hrozně cenné vítězství venku,“ dodal Miloš Holaň, jehož tým hraje v pátek 2. prosince doma od 17.30 hodin s Kometou Brno.

24. kolo extraligy (úterý 29. 11. 2022):

Kladno – Vítkovice 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Brodecki (Indrák, Klepiš), 28. Babka (Cibulskis, Plekanec) – 24. Marosz (Mikuš), 31. Chlán (Raskob, Lakatoš), 60. Krieger (Bukarts, Lakatoš). Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Svoboda, Gerát. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 1552.

Kladno: Brízgala – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka – M. Procházka, Plekanec, Kubík – Brodecki, Klepiš, Indrák – Melka, Zikmund, Pytlík – Bláha, Filip, Michnáč – Beran. Trenér: Vejvoda.

Vítkovice: Stezka – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Mueller – Dej, Lindberg, Kalus – L. Krenželok, Marosz, Bernovský. Trenér: Holaň.