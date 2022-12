„Na obou stranách byly velké nedostatky, hra byla rozháraná se spoustou vyloučení. Začátek by se nám měl lépe podařit, protože jsme čtyři minuty hráli přesilovou hru a pak měli ještě možnost pět na tři, ale neporadili jsme si s tím a hned vzápětí dostali gól,“ začal hodnotit zápas trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Ve druhé třetině se hrál hokej pro diváky atraktivní, nahoru dolů, padlo i dost gólů na to, jaké mají obě mužstva obrany. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že bod je pro nás dobrý a vrátíme se k systému, jaký bychom měli hrát, tedy obraně. Plnili jsme to dobře, kromě zbytečného vyloučení v útočném pásmu,“ vykládal Holaň.

„V prodloužení si víc šancí vytvořil Hradec, Stezka nás jednou podržel, ale v závěru jsme to nesehráli dobře takticky. Místo abychom kotouč drželi, hnali jsme se do útoku, udělali chybu, nedobruslili hráče a prohráli. Po té pauze ale s tak těžkým soupeřem bod venku bereme,“ dodal kouč Ostravanů.

29. kolo extraligy (úterý 20. 12. 2022):

Hradec Králové - Vítkovice 4:3 v prodl. (1:0, 2:3, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Lev (Perret), 27. Lev (Lalancette), 38. F. Pavlík (Rosandić), 65. Blain (Zachar) – 24. Mikuš (Mueller, Lakatoš), 30. Mueller (Krieger), 34. Bukarts (Mueller). Rozhodčí: Kika, Kubičík – Lederer, Lučan. Vyloučení: 8:7. Využití: 1:1. Diváci: 4082.

Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Marcel, Blain, Rosandič, F. Pavlík, Piegl – Cingel, Lalancette, Lev – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Pilař, Štohanzl, Kel. Klíma. Trenér: Martinec.

Vítkovice: Stezka – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Mueller – Kalus, Dej, Bernovský – L. Krenželok, Marosz, R. Půček. Trenér: Holaň.