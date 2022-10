„Na druhou stranu díky Stezkovi jsme to utkání jakž takž drželi na dosah. Samozřejmě v závěru jsme měli i kus štěstí v power-play, kdy se nám podařilo vsítit takový vyrovnávací gól, se kterým jsme tady i trochu jeli, abychom tady alespoň bodovali, což se podařilo,“ pokračoval kouč ostravského týmu.

„V prodloužení byly šance na obou stranách, tam to mohlo skončit. V nájezdech měli domácí šikovnějšího hráče než my. Pro mě je to trochu zklamání, pět kvalitních borců by si s tímto mělo umět poradit, ale díky za ten bod, který jsme vyválčili až v posledních sekundách. Jsme za něj rádi,“ dodal Miloš Holaň.

3. kolo extraligy (pátek 23. 9. 2022):

Hradec Králové – Vítkovice 3:2 SN (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 9. McCormack (Ščerbak), 41. F. Pavlík (Lev), rozh. náj. Lev – 23. Lakatoš (Krenželok, Marosz), 60. Bukarts (Mueller, Mikuš). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Kis, Rampír. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:1. Diváci: 3372.

Hradec Králové: Kiviaho – Blain, Kalina, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Nedomlel, Jank – Okuliar, Zachar, R. Pavlík – Lev, Cingel, Štohanzl – Ščerbak, Lalancette, Smoleňák – Jergl, Kev. Klíma, Kel. Klíma. Trenér: Martinec.

Vítkovice: Stezka – Grman, Mikuš, Stehlík, Gewiese, Raskob, Koch, Kovář – Mueller, Krieger, Bukarts – Lakatoš, Marosz, Krenželok – Bernovský, Lindberg, Fridrich – Lednický, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.