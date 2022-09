Vítkovice získaly sedm z možných devíti bodů a jsou v tabulce soutěže na čtvrtém místě. „Je to pořád start sezony, rozhoduje se až na konci. Je však pravda, že hrajeme dobře. Hlavně do obrany. Máme velké a silné beky. Funguje nám systém, který se snažíme plnit. Jsme rádi, že jsme chytli začátek, je před námi ale ještě spousta práce,“ zdůraznil Lakatoš.

OBRAZEM: Vítkovice zachránily v Hradci bod v čase 59:54. Kouč? Za bod jsme rádi

Ostravský celek nyní čeká derby v Třinci, které je na programu v neděli v 16 hodin. „V Třinci je to vždy na horkém ledě. To derby je úplně jiný zápas. Všichni to ví a všichni se na to těší. Musíme tam jet hlavně s pokorou a se svou hrou. Být nepříjemní. Je nutné hrát dobře. Jen poctivou prací a plněním systému můžeme dosáhnout na body,“ řekl Lakatoš.

„Tam rozhodně nic nepřijde samo a je jedno, jestli předešlé zápasy všechny vyhráli, nebo prohráli. Nemůžeme si myslet, že přijedeme do Třince a budeme si tam dávat góly do prázdné brány. Je to derby, které je vždy vyhrocené, musí to mít náboj od začátku do konce. Nesmíme vypustit nic. Já se na to těším. Kvůli těmhle zápasům hrajeme,“ dodal Dominik Lakatoš.