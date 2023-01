„Všichni se na ten zápas těšíme a chceme v něm uspět. Věříme ve velkou podporu našich skvělých fanoušků,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň. Na Východočechy ztrácí jeho svěřenci jediný bod. „Je to šlágr, ve kterém se hraje o první místo. Uděláme maximum, abychom ho zvládli a bodovali,“ prohlásil Miloš Holaň.

„Přijede velmi kvalitní soupeř, do utkání jdeme se zdviženým prstem, ale ne s přehnaným respektem. Silné stránky Pardubic známe. Jsou to osobnosti, mají dobré přesilové hry, které se rozložily do dvou formací. Ne nadarmo jsou od začátku soutěže na prvním místě. Čeká nás dobrá výzva,“ dodal Miloš Holaň.

Obě mužstva se v letošní extraligové sezoně potkala dvakrát, v obou případech byly úspěšnější Pardubice. V 8. kole na začátku října doma přetlačily Vítkovice 2:1, na konci listopadu v rámci 21. kola slavily také v Ostravě, kde zvítězily 5:4 po samostatných nájezdech. Jak dopadne třetí vzájemné měření sil v ročníku?