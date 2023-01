Vítkovicím vyšel úvod zápasu a v průběhu druhé třetiny vedly nad Východočechy 2:0. Stejně jako minule v souboji s Litvínovem (2:3 SN). Jenže ani tentokrát to Ostravané do vítězného konce nedotáhli. Co hůř. Vyšli bodově naprázdno. Důvod? Čtyři inkasované góly v rozmezí 54. a 60. minuty.

„Je to špatný výsledek, špatný projev zejména v závěru,“ řekl úvodem trenér Vítkovic Miloš Holaň. „Paradoxně, když byli top hráči zranění, tak jsme vyhrávali a teď to nemáme. Je to i pro mě k zamyšlení, mám tu zodpovědnost. Musím se tím zabývat a porvat se s tím,“ dodal kouč Ridery.

„Věřím, že ty hráče dostaneme znovu na stranu, kam potřebujeme, protože sezona není u konce. Nemůžeme si dovolit před domácími diváky předvádět takové výkony,“ uznal Holaň.

„Začátek nám přitom vyšel, stejný průběh jako s Litvínovem. Dostaneme se do vedení 2:0, hrajeme dobře a najednou je ten obraz hry jiný. Nedohráváme souboje, nejsme tak důslední a soupeř si pro to jde asi více než my. To je hodně špatně,“ uzavřel Miloš Holaň.

Extraliga – 42. kolo (pátek 27. 1. 2023):

Vítkovice – Hradec Králové 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 8. Kalus (Raskob, Bukarts), 26. Bukarts (Mueller, Koch) – 28. Kalina (Perret), 54. Eberle (Rosandič, Cingel), 56. Lev (Eberle), 60. Cingel (Eberle, Blain), 60. Jergl (Lalancette, Perret). Rozhodčí: Kika, Stano – Rampír, Rožánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 4955.

Vítkovice: Stezka – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, Prčík, J. Stehlík – L. Krenželok, Marosz, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Mueller – Kotala, Dej, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandič, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Chalupa – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev, Novák – Morong, Štohanzl, K. Lang. Trenér: Martinec.