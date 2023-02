„Ocenění je spíše za práci trenéra, jako hráč jsem nebyl žádná hvězda. Je to největší vyznamenání, které se mi může v klubu dostat a velice si toho vážím,“ říká bývalý kouč české i slovenské reprezentace, který oslavil v květnu 75. narozeniny. „Je to čest dostat se mezi ty špičky, které tam visí,“ dodává Vladimír Vůjtek.

Legenda pod stropem ve Vítkovicích. Pocta, ví Vůjtek. Vzpomíná na slavné finále

Jedním z jeho svěřenců byl ve finále se Spartou 1993 také obránce Miloš Holaň, současný trenér Vítkovic, který by rád ve výročním utkání ukončil se svými svěřenci sérii tří porážek v řadě. „Bylo by to fajn, kdybychom hráčům, kteří tady hráli v roce 1993, vzdali hold povedeným výsledkem,“ hlásí Holaň.

„I hráči k tomu tak přistoupí. Vědí, o co jde. Vědí, že to bude speciální večer a bylo by skvělé, kdybychom to zvládli,“ podotýká Holaň, který by chtěl po ztrátách s Třincem (1:2), Hradcem (2:5) a Litvínovem (2:3 SN) znovu zabrat a slavit. „Bude to ale těžké, přijede top tým, který má fazonu,“ ví dobře Holaň.

„Musíme se na to velice dobře připravit. Tak, jako jsme byli nachystáni na Třinec, kdy jsme byli jednoznačně lepší, ale bohužel se to k nám nepřiklonilo. Stejným stylem chceme hrát proti Spartě. O jejich síle dobře víme. Uděláme maximum, abychom uspěli,“ uzavírá Miloš Holaň, trenér vítkovické Ridery.