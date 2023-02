„Čeká nás derby a navíc zápas po pauze, ten je vždycky plný očekávání. Věřím, že se na to kluci těší. Hrajeme doma, chceme potěšit naše fanoušky a vrátit se k tomu, aby se s námi po zápase radovali,“ řekl úvodem trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Olomouc je těžký soupeř. Je to nepříjemné, komplexní mužstvo, tahá se to s nimi skoro vždy o gól. Jsou urputní, mají dobrou obranu, ale i rychlé protiútoky. Pořád mají o co hrát, tak jako my,“ dodal Miloš Holaň, kouč vítkovické Ridery.

„Vítkovice mají hodně individualit, hrají dobře. Mají čtyři lajny, které jsou vyrovnané a zároveň hráče, kteří rozhodují zápasy. Jsou také velice dobří v přesilovkách. Jsou jedním z nejsilnějších týmů soutěže,“ prohlásil trenér Olomouce Jan Tomajko.

Ostravané se s Hánaky utkají v rámci letošního ročníku nejvyšší soutěže počtvrté. V předešlých třech vzájemných duelech pokaždé bodovali, dvakrát dosáhli na vítězství (4:2, 3:0, 4:5 po samostatných nájezdech). Jak si povedou tentokrát?