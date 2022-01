„V první třetině jsme si vypracovali luxusní náskok 5:0. Hra ale nebyla zdaleka podle představ. Že bychom Vary přehrávali a dávali si to před prázdnou branku? Tak to vůbec. Vše, co nám vyšlo, to jsme dali a byli jsme za to rádi,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.