Vítkovice dorazily do Prahy v pozici lídra tabulky. Jenže čelo soutěže vykoupilo hned několik zranění i v řadách klíčových hráčů. Proto nemohl trenér Miloš Holaň do boje proti Spartě poslat amerického kanonýra Petera Muellera, či kapitána Lukáše Krenželoka. Obránce Patrik Koch zase nemohl nastoupit kvůli disciplinárnímu trestu.

„Za stavu 4:3 pro Spartu jsme měli nějaké příležitosti, abychom to ještě uplichtili. Chtěli jsme vyrovnat, šli jsme za tím, ale dostatečný počet velkých šancí jsme si nevytvořili. Klukům můžeme poděkovat, že se vrátili do zápasu, bojovali, dřeli, ale na body to nestačilo,“ řekl jeden z trenérů Vítkovic Radek Philipp.

„Síla Vítkovic je velká. Mají v této chvíli asi nejlepší tým v lize a bylo to cítit. Kdykoliv přijeli k nám do třetiny, tak byli hodně nebezpeční. Samozřejmě jsme rádi, že se to stáhlo ve třetí třetině, že už jsme Vítkovice do tolika šancí nepouštěli a odehráli to docela zkušeně,“ prohlásil kouč Sparty Pavel Patera.

5. kolo extraligy (úterý 27. 9. 2022):

Sparta – Vítkovice 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Kaše (Tomášek), 11. Safin (Tomášek), 19. Horák (Řepík), 26. Graňák (Sobotka, Řepík), 60. Přibyl – 15. Krieger (Mikuš, Lakatoš), 29. Bukarts (Mikuš, Kalus), 39. Bukarts (Krieger). Rozhodčí: Hejduk, Pražák – Brejcha, Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváci: 9114.

Sparta Praha: Kovář – Graňák, Krejčík, Polášek, Jurčina, Němeček, M. Jandus, Mikliš – Sobotka, Horák, Řepík – Safin, Tomášek, Kaše – Simon, G. Thorell, Forman – Dvořáček, D. Vitouch, Přibyl. Trenér: Patera.

Vítkovice: Klimeš – J. Mikuš, Grman, L. Kovář, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – M. Kalus, Marosz, Lakatoš – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Bukarts, Krieger, Maciaś – Dej, Chlán, Šlahař. Trenér: Holaň.