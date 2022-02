„Já jsem dneska spokojený. Po posledním zápase ve Zlíně jsme do toho vstoupili s pokorou a respektem, protože Pardubice jsou nesmírně silné mužstvo hlavně do útoku, ale my jsme hráli poctivou, zodpovědnou obranu,“ začal s hodnocením zápasu trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Šli jsme do vedení, což bylo pro naši psychiku důležité. Ve druhé třetině jsme si pomohli góly z přesilovek, které se nám poslední dva nebo tři zápasy nedařily. Tam asi nastal ten zlom v tom utkání, nicméně bylo to vyrovnané až do konce,“ pokračoval Holaň.

„Šli jsme do vedení 3:0, ponaučený z toho domácího zápasu s Litvínovem jsem sáhl k oddechovému času, abychom se z toho prvního gólu, který daly Pardubice, nesesypali a šli jsme si stejnou urputnou hrou do obrany, která nás zdobila předchozí zápasy až k tomu vítěznému konci. Jsem rád, když to odlehčím, že starý dobrý Stezka nastoupil a v zápase nám pomohl. Hráčům děkuji, ale práce pokračuje dál,“ dodal Miloš Holaň.

50. kolo hokejové extraligy (neděle 6. 2. 2022):

Vítkovice – Pardubice 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. J. Hruška (A. Solovjov, L. Krenželok), 27. Marosz (R. Bondra, A. Solovjov), 32. A. Solovjov (Marosz), 60. J. Hruška – 51. J. Zdráhal (J. Mikuš, Švyrjov). Rozhodčí: Šír, Hejduk – Špůr, Rampír. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestava Vítkovic: Stezka – A. Solovjov, R. Polák, R. Pedan, Plášil, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Bitten, Flick, M. Kalus – Bernovský, Marosz, R. Bondra – Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.