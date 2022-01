„Čekali jsme těžký zápas, Hradec je silný, bruslící a hraje silově. Myslím ale, že do poloviny zápasu jsme mu byli zdatným soupeřem,“ začal hodnotit duel trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Viděl jsem tam dva klíčové momenty. První, že jsme v naší přesilovce bohužel dostali gól, druhý, když Marek Kalus ve vyložené šanci trefil břevno odkryté brány. Celkově nemám klukům co vytknout, utkání odehráli na maximum. V závěru jsme zkusili risk bez brankáře, ale ani ten nám nevyšel. Hradec zaslouženě vyhrál,“ dodal Miloš Holaň.

Špatná generálka! Slavia trestala chyby Baníku, debakl odvrátili Klíma a Ekpai

„Byl to těžký zápas s velmi silným soupeřem. To myslím nejen fyzicky, Vítkovice hrály velmi dobře. Byl to hodně urputný a bojovný hokej, nebylo tam moc krásných akcí,“ vykládal kouč Hradce Králové Tomáš Martinec.

„Vítězství si ale moc ceníme a jsme za něj rádi. Přiznám se, že vůbec nevím, jaký máme na kterého soupeře náskok. Soustředíme se sami na sebe a náš cíl uhrát první čtyřku je pořád stejný. Musíme s pokorou pracovat dál,“ uzavřel Tomáš Martinec.

44. kolo extraligy (neděle 30. 1. 2022):

Hradec Králové – Vítkovice 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 27. Pilař (Koukal), 52. Nedomlel (Oksanen, Smoleňák), 57. Oksanen (Scherbak). Rozhodčí: Lacina, Hejduk – Lederer, Gerát. Vyloučení: 2:3. Bez využití: V oslabení: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestava Vítkovic: Dolejš – Solovjev, R. Polák, Plášil, Stehlík, Koch, L. Kovář – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Lednický, Marosz, Lindberg – Bernovský, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.