„Čeká nás kvalitní soupeř s hvězdným lídrem v týmu, který s sebou strhává i ostatní,“ upozornil trenér Vítkovic Miloš Holaň na famózního útočníka Davida Krejčího, současnou největší osobnost extraligy.

„Olomouc hraje silový hokej, má dobré přesilovky. Dokázala zahrát s těmi největšími favority. A to všechno ještě bude umocňovat její domácí prostředí, bouřlivá atmosféra,“ zdůraznil Holaň.

Poslední výhra nad Pardubicemi ho potěšila. „Proti tak silnému soupeři jsme odvedli i výborný taktický výkon. Hráče musím vyzdvihnout za charakter, protože jsme se nesložili po inkasovaném gólu desetinu sekundy před koncem druhé třetiny,“ připomněl Holaň nepříjemné snížení Blümela na 1:2.

V 52. minutě uklidnil Vítkovice útočník Dej. „Každý gól potěší. Já jsem dal první v sezoně, takže břemeno z člověka spadne a psychicky ho to povzbudí. Je to jen dobře. Čím víc hráčů se prosadí, tím je větší pohoda v mužstvu. Důležitější jsou ale výsledky a na ty my se musíme dívat,“ dodal Rastislav Dej.