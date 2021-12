„V první třetině jsme měli ze soupeře zbytečný respekt, nestíhali jsme v soubojích, byli jsme pomalí. Pardubice byly jasně lepší, získaly komfortní vedení 2:0, ale musím pochválit kluky, že nesložili zbraně, jeli naplno až do konce. Jsme hrozně spokojení. Hráčům děkuji za skvělou práci, i když to bylo i se štěstím. To ale k hokeji patří,“ řekl kouč Vítkovic Miloš Holaň.