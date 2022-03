OBRAZEM: Vítkovice vstaly z mrtvých. Po obratu na Hané se rozhodne v Ostravě

Vítkovický klub jíž zahájil prodej vstupenek na očekávaný klíčový souboj o postup do čtvrtfinále. Lístky jsou k dostání od středeční 10. hodiny v síti Ticketportal (https://www.ticketportal.cz/?iframe&idpartner=195). Na pokladně Ostravar Arény si je mohou fanoušci zakoupit ve středu od 12 do 17 hodin. Ve čtvrtek, tedy v den utkání, se budou prodávat již od 9 hodin. Cena zůstává 299 korun (do 15 let vyjde na 49 korun, pro děti do 120 centimetrů jsou zdarma). „Moc bych si přál, kdyby naši fanoušci dorazili a byla plná hala,“ dodal trenér Vítkovic Miloš Holaň.