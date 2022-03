„Je to nádherný pocit, o to víc takhle v play-off. Mám rád svou práci, užívám si to. Podali jsme heroický výkon, před kluky smekám. Nechci být ale v euforii. Ještě nemáme vyhráno, čeká nás rozhodující zápas. Snad se hráči, kteří byli zdravotně špatní, dají dokupy. Věřím, že doma v Ostravě to s podporou našich fanoušků zvládneme a postoupíme,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.