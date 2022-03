Cena zůstává 299 korun (do 15 let vyjde na 49 korun, pro děti do 120 centimetrů zdarma). A domácí věří, že se téměř desetitisícová hala zaplní. „Po tom všem, co se v sérii událo, pevně věřím, že nás naši fanoušci přijdou podpořit a společně oslavíme postup do čtvrtfinále. Bude to ale těžké,“ řekl kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Kromě soupeře musí jeho tým v posledních dnech bojovat i s virózou, kvůli které klub žádal Moru i vedení extraligy o odklad třetího a čtvrtého duelu. Neúspěšně! Ani to je ovšem nesložilo.

Vítkovice čeká bitva o všechno, lístky na Krejčího a spol. v prodeji. Bude plno?

Na některých sice onemocnění v úterní bitvě na Hané bylo znát, například obránce a kapitán Roman Polák netrávil na ledě tolik času, jako obvykle, ale silou vůle Vítkovice zlikvidovaly dvoubrankové manko a nakonec trefou švédského útočníka Tobiase Lindberga vyhrály 4:3, čímž si vynutily páté klání.

Vedle brankáře Aleše Stezky měl výrazný podíl na úterním úspěchu i útočník Dominik Lakatoš, který skóroval v přesilové hře a v té chvíli hosté vedli 3:2. Vyloučil ale, že v týmu panovala nervozita. Spíše šlo o odhodlání to ještě zkusit a o postup mezi nejlepších osm celků nejvyšší soutěže se porvat.

„Nechtěli jsme mít 15. března konec sezony. Ty síly v nás jsou, semkli jsme se a myslím, že nám to pomohlo. Udělali jsme bod a ve čtvrtek nás čeká rozhodující zápas,“ prohlásil Lakatoš, který však nevidí, že by Vítkovice měly díky tomu mít výhodu.

OBRAZEM: Vítkovice vstaly z mrtvých. Po obratu na Hané se rozhodne v Ostravě

„To si netroufnu hodnotit. Samozřejmě, když vyhrajete, cítíte se dobře. Takže asi ano, možná máme ten pomyslný bod nakloněný na naší straně, ale zápas začíná za stavu 0:0 a je to boj,“ věděl Lakatoš. „Když ale budeme hrát minimálně jako takhle, tak nemám strach,“ dodal produktivní střelec.

A co předpokládá od rozhodujícího duelu? „Já čekám úplně to stejné. Jak hrají oni, tak asi jim ta hra bude vycházet. My jsme si na to zvykli, víme, že tyhlety zákroky na hraně budou procházet, a jsme na to připraveni,“ zdůraznil Lakatoš.

Trenér Miloš Holaň měl jasno. „Moc bych si přál, kdyby naši fanoušci dorazili a byla plná hala,“ uzavřel vítkovický kouč.