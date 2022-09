Co čekám od Vítkovic? Jako mančaft jsme posílili. Samozřejmě, člověk se chce dostat co nejdál. Říkám to už dvacet roků, vždycky je důležité udělat play-off. Ve finále to vypadá jako lehké, ale vše si musí sednout, udělat parta. Zatím to vypadá dobře, ale začátky napoví. Zažil jsem nějaké medaile, to je na hokeji nejhezčí – hrát o ně. A každá sezona by k nim měla směřovat. Nikdy jsem nešel do sezony, že to nějak uhrajeme a dobrý. Hokejový život je krátký… U mě sice dvacet let, ale přijde mi, že to strašně uteklo. Od každé sezony chci to nejlepší, co největší úspěch. Ale jít musíme zápas od zápasu, každý bod bude důležitý, protože by nám mohl ke konci chybět. Takže se musíme zaměřit na detaily a sbírat body.

V čem by měla být síla Vítkovic?

Musíme si pohlídat obranu. A k tomu přesilovky. Do ofenzivy bychom měli být silnější, dávat góly. Měli bychom, ale uvidíme, může se stát cokoliv. Budeme hrát podobný hokej, jen by měla být větší pravděpodobnost, že bude padat více gólů.

Čeká se, že ofenzivu zvedne Peter Mueller. Jak ho vidíte?

Zažil jsem v týmu hvězdy a vidím, že je to profík. Líbí se mi, jak pracuje, jak je připravený. Za mě zatím hodně dobře.

Už dal znát svou nelibost po prohře?

Jo, byl protivný ve Francii, ale prohru nemá nikdo rád. Já taky. Ale zase jsem se za ty roky naučil, že je lepší, než dělat smutného, zregenerovat a připravit se na další zápas. Jdeme přece odznova. Nemusím být protivný na ostatní lidi, ale každý má jinou povahu. Někdo seká věcmi, někdo dělá něco jiného. Já vím, že je to za mnou, nevrátím to zpátky a jdu se chystat na další zápas. Nebudu se zaobírat tím zápasem, soustředím se na další. To podle mě dělá výsledky, že se člověk soustředí na konkrétní zápas. Ano, ukážeme si nějaké chyby, ale jdeme dál.

Jaké to je s Muellerem hrát?

Hráli jsme vedle sebe pár zápasů, bylo to takové… Šlo ještě o přípravu, nechci to úplně komentovat. Celkově je příprava náročnější, tréninky a tak, pro mě je to jedno z nejhorších období, co se týká hokeje. Zamlada člověk musel, teď musí taky, ale je tam strašně hodně tréninků, je to náročnější. Člověk nehraje v té pohodě jako v zápasech. Přijde mi, že sice nejsou tak naplno, lidi si tam hodně dovolí, je to jiné, než liga. A já se právě těším na ligu. Tam už je všechno, dobrá věc je i to, že to člověk blokne, nebo že ujede a vystřelí. Tam se člověk z toho raduje. V přípravě mi přijde, že: „Vystřelil… No bóže…“ Tak to mám nastavené já. Samozřejmě, kdyby to slyšel trenér… (usmívá se) Ale jo, člověk si vyzkouší, získá sebevědomí, ať se může naběhnout do ligy.

Povedete tým jako kapitán, jak se změní vaše role v týmu?

Vždycky si k tomu něco řekneme, tam se nezměnilo, dá se říct, nic. V létě musím řešit více věcí. Obědy a tak. Až jsem říkal, že na to by snad měla být nějaká sekretářka. Mám teď více takových povinností. Ale do sezony, tam si spíše něco řekneme a tam to bude důležité. V přípravě na to… Ne nic. (směje se) Sezona napoví, jaké budou problémy. Tam se budou řešit věci z ledu.

Dokážete být v kabině hodně hlasitý?

Pozoruji, že jsem v klidu, ale jak mi praskne elektronka, tak zařvat umím. A pak je mi jedno, na koho. Ale jsem spíše klidnější, řeknu, jak máme hrát. Chyby, že někdo ztratí puk, nebo tak, to neřeším. Když udělá někdo kličku a vypíchnou mu to, to je normální. Ale když se někdo na vykašle na bekček, že se mohl vrátit a není tam, tak to mi vadí. Když se vrací, tak jsme tam my, abychom ho zastoupili. Chybu udělá každý, aby se na někoho řvalo, že zkusil nahrávku a nevyšlo to, to nemám rád.

I Peter Mueller může čekat, že na něj zvýšíte hlas?

Jasně, když bude dělat blbiny. Když si budeme hrát na hvězdy nehvězdy, tak nedojdeme daleko. Musíme být všichni jedna parta. Zažil jsem už ty vítězné sezony a tam to tak bylo nastavené.

Visí medaile, i díky výraznému posílení, pro Vítkovice níže, než obvykle?

To nejde říct, na to nedokážu odpovědět. Samozřejmě bychom ji chtěli, což chtějí ale asi všichni. Každý jde do sezony s tím, že chce jít co nejdál. Ať má nějakou vzpomínku. Nikdo nechce končit v březnu. Člověk je jen o rok starší a zase letní příprava… (směje se) To raději budu hrát do dubna.

Vnímáte, že i díky Muellerovi jsou od vás vyšší očekávání?

Dosud jsme nebyli favorité, ale přišel Peter, střelec, takže záleží, jak nám to zapadne a jak budeme šlapat. Můžeme jít ale nahoru. Je tu dost nových kluků, takže si to sedá. Uvidíme, jak to bude v lize. V létě jsou srandičky, blbiny, ale teď záleží, jak to půjde pod tlakem. Potřebujeme výborné výkony, aby chodili lidi. Já ve Vítkovicích dlouho nebyl, pak jsem přišel v covidovém roce, ale dávno jsem nezažil takovou podpisovou akci. Bylo hodně lidí a snad dvě hodiny se podepisovalo. Lidi mjaí velká očekávání, tak je musíme naplnit.

Je to svazující, nebo výzva?

Je to zápas od zápasu. Nejde si říct, že letos budete vyhrávat a ono to tak bude. Musíme se postupně sehrát, dostat do formy, podávat stabilní výkony a sbírat bod po bodu. Dostat se do play-off a tam se může stát všechno.

S ambicí dostat se do semifinále se ztotožňujete?

Loni jsme byli ve čtvrtfinále a chtěli bychom zase o krůček dál. Máme vytvořeny veškeré podmínky, takže to chce jít zápas od zápasu a sbírat body, abychom došli co nejdál. Ale musíme na tom pracovat celý rok.

Osm z prvních deseti úvodních zápasů hrajete venku, loni jste si vyzkoušeli něco podobného. Jak to vnímáte?

Začátek sezony je důležitý. Musíme venku zarvat. Právě jako loni, kdy se nám podařilo uhrát body a doma jsme byli uvolněnější.