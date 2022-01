Vinou odložených utkání čeká na vítkovické náročné období, ve kterém budou hrát prakticky obden. „Než spadneme do toho zápasového rytmu, tak to bude chvilku trvat. Musíme být trpěliví a dobře nastavit hlavy,“ podotkl Holaň.

Podezření se potvrdilo! Vítkovice měly pozitivní testy a míří do karantény

Karlovy Vary jsou ve spodní části tabulky, ale teď mají formu, když vyhrály čtyři z posledních pěti zápasů. Naposledy doma přehrály Olomouc 4:3 v prodloužení.

„Čeká nás velice rychlý a rozehraný soupeř. Víme, že je to mužstvo, které spoléhá na rychlé brejky a přesilovky, takže budeme nabádat hráče, abychom hráli jednoduše a vyvarovali se chyb v útočném pásmu. Do hráčů to cpeme dva dny, které jsme měli na přípravu. Pravdu nám ale ukáže až zápas,“ dodal Miloš Holaň.