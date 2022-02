Hokejisté Vítkovic v pátečním utkání 56. kola nejvyšší soutěže přivítají v Ostravar Aréně brněnskou Kometu. Po dlouhé době ale bude moci do haly více než tisíc diváků, navíc domácí tým dá vzpomenout na svůj historicky první mistrovský titul. Vyšlo to perfektně. Vláda začala s uvolňováním pandemických opatření krátce před koncem února. Díky tomu bude moci večerní střetnutí dvou bašt českého a československého hokeje sledovat na vlastní oči 5416 fanoušků.

Od 1. března pak může být využita plná kapacita hlediště.Děje se tak zrovna před dlouho plánovaným střetnutím, které má uctít držitele premiérového ligové titulu pro Vítkovice z roku 1952. Přítomnost alespoň z více než poloviny zaplněného hlediště tak je žádoucí a dodá to významnému klání tu správnou atmosféru.

„Máme z toho obrovskou radost. Já sám se na to neskutečně těším. Už před nějakým časem jsem říkal, že hrát bez diváků je o ničem a stojím si za tím. Od listopadu jsme měli drasticky omezenou kapacitu. Zaplaťpánbůh, že mohli chodit alespoň naši permanentkáři a já jim za jejich věrnost a přízeň děkuji,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer klubu Roman Šimíček.

„Když vláda vyhlásila plán rozvolnění, měli jsme velkou radost, že díky tomu budeme mít oslavu prvního titulu důstojnou. Sice není uvolněná celá kapacita, jen její polovina, ale i tak jsme za to hodně vděční,“ pokračoval Šimíček.

„Tým oblékne nádherné retro dresy, přivítáme atraktivního soupeře, lidé budou u toho moci být. Já věřím, že to bude velké a skvělé. Moc si to přejeme,“ dodal.

Přiznal, že tři měsíce s omezenou kapacitou stály klub odhadem deset milionů korun. „Je to velký zásah do rozpočtu, protože je obrovský rozdíl v tom, jestli tyto peníze máte, nebo ne. Naštěstí nám se podařilo i tento výpadek překlenout, že jsme nemuseli sahat do složení kádru a uvolňovat hráče, abychom ušetřili,“ nastínil Roman Šimíček.

Přejít nelehké období se klubu povedlo díky partnerům i majiteli Aleši Pavlíkovi. Vítkovice tak přivedly třeba obránce Ruslana Pedana z KHL. Návrat fanoušků na tribuny však vyhlíží nejen kvůli ekonomické stránce.

„Těšíme se, že budeme mít opět velké návštěvy, že nám naši příznivci pomůžou fanděním i tím, že si koupí vstupenku. Já myslím a věřím, že i jim hokej přímo z tribuny chybí a teď se nabízí nejlepší příležitost. Není potřeba něco prokazovat, dokazovat a jediné, co člověku bude stačit ke vstupu do haly, bude pouze platná vstupenka. To tady nebylo dva roky,“ zdůraznil Šimíček.

„Brno? Prakticky bez omezení? Výroční utkání? To chce vyprodáno – v rámci současných možností. Moc si to všichni přejeme a zároveň potřebujeme,“ uzavřel Roman Šimíček.