Vítkovice si chtěly zpravit chuť po poslední porážce 0:2 v Olomouci, kde přišly o sérii čtyř výher v řadě. To Mladá Boleslav hodlala navázat na úspěšné vystoupení se Spartou, kterou přetlačila 3:2, což znamenalo jejich třetí vítězství po sobě. A byla úspěšná.

HLASY TRENÉRŮ:

Radek Philipp (Vítkovice): Souhlasím s Pavlem. Vyrovnaná první třetina, z naší strany dobrý pohyb. Samozřejmě ve druhé třetině měla Bolka více brankových příležitostí, ale do třetí třetiny se šlo za stavu 1:1. Třetí třetina bohužel rozhodla. My se trápíme v předbrankovém prostoru, kde se nám nedaří. Boleslav si pro to vítězství šla, protože dva góly dala právě z předbrankového prostoru. Věřil jsem, že to padlo ještě v hrací době, ale bohužel ne.

Pavel Patera (Mladá Boleslav): První třetina byla vyrovnaná. Po dlouhé cestě jsme se báli, abychom nebyli pod nějakým tlakem, myslím si, že jsme to docela slušně zvládli. Ve druhé třetině si myslím, že jsme byli trošku lepší, dostali jsme se do vedení, ale v závěru Vítkovice vyrovnaly. Patnáct minut si myslím, že jsme byli lepší a potom jsme tam začali nepochopitelně dělat věci, které dělat nechceme. Ve třetí třetině zase vyrovnané utkání, štěstí se přiklonilo na naší stranu a v závěru byla klika, že ten gól padl po hracím čase.

22. kolo hokejové extraligy (pátek 5. 11. 2021):

Vítkovice – Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 36. Bernovský (Stehlík, Marosz) – 26. Fořt (Raška, Pospíšil), 46. Claireaux (Kotala, Dufek). Diváci: 3356.

Vítkovice: Stezka – Solovjov, Polák, Galvinš, Plášil, Koch, Stehlík, Kovář – Bondra, Dej, Kalus – Svačina, Hruška, Fridrich – Krenželok, Marosz, Krejsa – Bernovský, Chlán, Lednický. Trenér: Holaň.