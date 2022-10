Vítkovice prožívají jeden z nejlepších startů do ročníku v historii. „A to jsme hráli prvních devět z dvanácti zápasů venku. Ten los jsme měli opravdu těžký. O to více si těch bodů vážíme,“ doplňuje vítkovický kouč.

Čím to podle kouče Ostravanů je, že se mužstvo tak dobře popasovalo s venkovní sérii zápasů? „Myslím, že nám mohla pomoci i loňská zkušenost. Už loni jsme měli na začátek sezony podobný los, kdy jsme museli hrát většinou venku,“ říká Holaň.

Utkání 14. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov, 23. října 2022 v Ostravě. (zleva) brankář Vítkovic Aleš Stezka a Petr Gewiese z Vítkovic.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Možná jsme na to byli připravení, minimálně ti, co s námi byli v minulé sezoně. Na jejím začátku je vždy velký tlak očekávání fanoušků, především v domácích zápasech, to my jsme neměli. Do těch utkání jsme nešli v roli favoritů,“ podotýká Holaň.

„Důležité taky bylo, že se nám hned ty první zápasy povedly. A ještě důležitější bylo to, že se nám to podařilo udržet, protože jsme mohli vidět, že některá mužstva sice měla raketový start, uhrála tři čtyři vítězství, pak však přišel propad,“ vykládá Holaň.

„Uvidíme, co bude dál. Jestli dokážeme ten venkovní standard přetavit i v domácích zápasech, které nás teď ve druhé čtvrtině čekají. A to bude klíčové pro získávání bodů. Kluci to měli v hlavách dobře poskládané. Brali jsme to tak, jak to je,“ tvrdí Holaň.

Utkání 14. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov, 23. října 2022 v Ostravě. Fanoušci.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Dosavadní výkony a výsledky byly o to obdivuhodnější, že ve vítkovické kabině se řešila velká marodka. „Lepili jsme to zápas od zápasu a doteď nemáme sestavu kompletní. Velké plus je, že se mužstvo semklo i bez hlavních lídrů,“ prohlašuje Holaň.

Obavy z namlsanosti náročných vítkovických fanoušků nemá. „Strach mám jen z nemoci. Hokej je naše práce, jsme tady domácí trenéři v mateřském klubu. Společně s hráči nás to baví. Jsme tady od toho, abychom dělali všichni maximum,“ dodává Holaň.

Za podporu příznivců v domácí aréně je vděčný. „Jsem za to hrozně rád. Do koučování mě to totálně vtáhne. I když sleduju jen led a hráče na něm, tak vnímám to, co se děje na tribunách, vidím to, cítím to. Je to obrovská vzpruha,“ uzavírá Miloš Holaň.