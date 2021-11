/FOTOGALERIE/ Hokejisté Vítkovic přehráli v pátečním utkání 24. kola extraligy Spartu 3:2 a po čtyřech porážkách si připsali do tabulky nejvyšší soutěže veledůležité tři body. Pražané dvakrát dorovnali náskok Ostravanů, na trefu Krenželoka ze 47. minuty už však odpověď nenašli. „Jedině s takovým výkonem můžeme získávat body,“ prohlásil trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Vítkovice - Sparta (24. kolo extraligy, 19. 11. 2021). | Foto: Deník/Petr Kotala

„Bylo to hodně náročné utkání s kvalitním soupeřem, který má extra silné první dva útoky. Od začátku jsem cítil, i když takhle po vyhraném zápase to může vyznít někomu blbě, že to může vyjít. Proti Spartě jsme měli extra motivaci,“ přiznal Holaň.