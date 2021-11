/FOTOGALERIE/ Čtyři prohrané zápasy v řadě za nula bodů a pouhé čtyři vstřelené góly v nich. Hokejisté Vítkovic prožívají špatné období, které potřebují nutně ukončit. Budou to mít ale velice náročné. V pátek přijede do Ostravar Arény pražská Sparta s cennými výhrami v Brně a v Lize mistrů na ledě švédské Skelleftey v zádech. Duel 24. kola extraligy začíná v 17.30 hodin.

Utkání 43. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, 5. února 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Hrajeme to pro fanoušky. Hráčům jsem říkal, že jsme jako herci v divadle. Když nic nepředvedeme, tak nám nikdo tleskat nebude. Když jsme to změnili ve druhé a třetí třetině s Plzní, tak najednou jsme za sebou měli i fanoušky a bylo to úplně jiné. Cítím se jako hráč a tohle je ta podpora, kterou potřebuju k tomu, abych předvedl ještě lepší výkon,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň před bitvou se Spartou.