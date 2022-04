Jeho návrat dává logiku ve svou věcech: jako Kladeňák bude za svůj tým bojovat v baráži jako lev a hlavně, vždycky patřil k nejlepším hráčům, playmakerům na přesilovou hru. Bude zajímavé sledovat ho v akci s ještě starším veteránem Jaromírem Jágrem a jen o čtyři roky mladším Tomášem Plekancem.

V osobě Burgera jde o druhého hrajícího asistenta v kladenské historii. Zároveň to bude poprvé od sezony 1987/88, kdy trenér zasáhne do zápasu i jako hráč. Tehdy to byl Eduard Novák ale také pouze v přípravném utkání.

Pokud by Burger nastoupil v baráži, bylo by to poprvé od ročníku 1965/66, kdy mužstvo povede v mistrovském duelu hrající trenér. Tenkrát šlo o legendárního Stanislava Bacílka.