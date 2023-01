Irgl si pustil zlaté nájezdy z roku 2000. Měli jsme podobný tým, vzpomíná

/FOTOGALERIE/ Mladí čeští hokejisté se dostali do finále mistrovství světa juniorů, ve kterém se s Kanadou utkají o zlato (pátek 0.30 hodin). Na to v roce 2000 dosáhl i bývalý vynikající útočník Zbyněk Irgl, který si v roce 2006 zahrál také seniorské finále světového šampionátu. „Super úspěch. Klukům to zlato moc přeju,“ řekl Deníku Irgl, jenž během bohaté kariéry dosáhl i na mnoho klubových úspěchů.

Bývalý reprezentační útočník Zbyněk Irgl si zahrál finále MS jak v juniorské, tak seniorské kategorii. | Foto: Archiv VLP/Alena Burešová