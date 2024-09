„Dnes v deset hodin bude zasedat představenstvo Sdružení prvoligových klubů, zjišťuji, jak to vypadá u dalších týmů v jejich krajích a ve 14 hodin rozhodneme, zda budeme hrát, nebo ne. Zatím to vypadá, podle toho co psali ráno, že všude je klid. Nikdo nemá problém, takže by se mělo hrát.“

Podle Hinnera se na 99% v sobotu Maxa liga hrát bude. „Nikdo nenapsal, že by měl problém, nebo zákaz hrát,“ říká. „Kdyby byl nějaký problém, je to individuálně na klubech. Přerov včera avizoval, že mu policisté řekli, že jim nedají ani chlapa, to samé hasiči, protože mají pohotovost. Pak by se to řešilo individuálně, museli by se se svým soupeřem domluvit na odložení na jiný termín. Vyzval jsem všechny, pokud k tomu dojde, aby si vyšli vstříc. Ale aby se rušilo celé první kolo, to určitě ne.“

Konkrétně Poruba v sobotu hraje doma s Chomutovem od 16 hodin. Chomutovští se chytají na cestu vyrazit už dnes, takže potřebují znát definitivní rozhodnutí soutěže.

„U nás na zimáku v Porubě žádná protipovodňová opatření neděláme, nic by hrozit nemělo,“ říká Pavel Hinner. „Jedná se víceméně o bezpečnostní složky. Pokud by došlo k nějakým šíleným povětrnostním změnám, tak nebudou k dispozici hasiči nebo policisté. Nepředpokládám ale, že zápas s Chomutovem by byl nějak vyhrocený. Bezpečnostní služba, která nám zajišťuje pořádek, zajišťuje i požární službu. Pro nás se nic nemění.“