„Je to první zápas a tyhle zápasy jsou od toho, aby ukázaly jak to dobré, tak to špatné a my pak chyby v trénincích a dalších zápasech odstraňovali, abychom byli kvalitně na sezonu připravení,“ pokračoval Philipp.

„Jsme velice rádi za každého fanouška, který přišel na stadion. Bylo jich hodně. Chtěl bych všem fandům poděkovat, i za kluky, že vytvořili parádní atmosféru,“ pochvaloval si Radek Philipp, který ocenil návštěvu 1993 diváků.

Příprava (úterý 9. 8. 2022):

Vítkovice – Třinec 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Gewiese (Lindberg, Kalus), 61. Mueller (Mikuš) – 49. Chmielewski (Doudera). Rozhodčí: Cabák, Obádal – Veselý, Hlavatý. Vyloučení: 5:5, navíc Kalus (Vítkovice) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 1993.

Vítkovice: Stezka – Kovář, Koch, Prčík, Raskob, Gewiese, Mikuš – Mueller, Chlán, Krenželok – Fridrich, Krieger, Dej – Bernovský, Lindberg, Lednický – Kalus, Půček, Krejsa – Marosz. Trenér: Šimíček.

Třinec: Mazanec – Doudera, Marinčin, Adámek, Čukste, Zahradníček, Jeřábek – Daňo, Lyszczarczyk, Machala – Nestrašil, Hudáček, Voženílek – Chmielewski, Marcinko, Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký. Trenér: Moták.