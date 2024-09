Hokejový útočník Jindřich Abdul (28) se po osmi letech vrátil do rodného Vsetína. Ve vítkovickém dresu se také hned prosadil. K vítězství 5:1 přispěl gólem a jednou asistencí. „Bylo to pro mě speciální, gól má trošku hořkou pachuť, že jsem jej vstřelil zrovna Vsetínu,“ líčil Abdul s úsměvem pro vítkovické klubové stránky. „Hájím teď barvy Vítkovic, takže se snažím na ledě pro ně odevzdat maximum. Naštěstí to byla jen příprava, takže mě to až tak nemusí trápit.“ Aplausu od vsetínských fandů se nakonec také dočkal.

Abdul ve Vsetíně začínal s hokejem. V mládežnických kategoriích tam hrával do roku 2014, v sezonách 2015/16 a 2016/17 naskakoval za vsetínské muže v nižších soutěžích. V minulosti už si vyzkoušel, jaké to je, dorazit domů v dresu soupeře. V letech 2011 až 2013 byl totiž v hledáčku pražské Sparty a odehrál tam dva ročníky v kategoriích do 16 a 18 let.

„Když mi bylo patnáct nebo šestnáct, tak jsme tady se Spartou hráli jeden zápas play off staršího dorostu, pokud se nepletu,“ přitakal Jindřich Abdul. „Takže teď to bylo s Vítkovicemi podruhé.“

Vzpomínky na legendární stadion Na Lapači mu naskočily okamžitě. Nicméně pár věcí ho překvapilo. „Třeba šatny hostů. A změnil se i východ na led,“ popisoval. „Ale stadion je víceméně stejný. Samozřejmě se modernizuje, jsou nové mantinely. Ale jinak mě nepřekvapilo vůbec nic. Atmosféra byla znovu neskutečná, nic nového.“

Pro Vítkovice byl zápas ve Vsetíně generálkou na extraligu. Povedenou. Kromě Abdula se trefili Roberts Bukarts, Jan Hladonik, Jan Košťálek a Marcel Barinka. „Povedená generálka,“ míní Abdul. „Na začátku nám spadlo prakticky všechno, byli jsme produktivní a využili šance. Podle toho se pak zápas odvíjel. Nechci říct, že bychom to jen dohrávali, ale trochu jsme si hlídali výsledek a neměli jsme se kam hnát. Super, že jsme si vyzkoušeli některé věci před ostrým startem. Věřím, že i Vsetínu to něco dalo.“

Relativně spokojený byl i s přípravou na ligu. „Věřím, že budeme hrát na nejvyšších postech. Je to konec konců i jeden z důvodů, proč jsem do Vítkovic z Litvínova šel, protože já mám rád, když jsou týmy ambiciózní a mají ty největší ambice. Ve Vítkovicích jsou. Věřím, že budeme hrát nahoře a trápit největší lídry u špičky. Tým máme silný a uvidíme, jak to bude.“