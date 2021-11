„Čeká nás znovu silný soupeř s výbornou první pětkou, jsou silní na přesilovce, takže znovu musíme klást důraz na dobrou disciplínu,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Ostravané půjdou do duelu se středeční výhrou 5:3 nad Olomoucí v zádech. „Je to domácí prostředí, musíme to nastavit tak, ať se odsud body nevozí. Když se nám to podaří, tak se sem nebude soupeřům jezdit lehce,“ dodal Miloš Holaň.