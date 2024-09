Po zranění elitního obránce Stuarta Percyho naskočil do první formace Vítkovic. A rovnou v třeskutém derby proti třineckým Ocelářům (2:1p). Hokejový pořízek Patrik Marcel (29) si rozhodně nevedl špatně. Rozdal tři hity, zablokoval šest střel, nemohl chybět u hromadné potyčky kolem třinecké střídačky. Nic velkého z ní nebylo, jen hlasité štěkání, ale být Marcel na ledě, když třinecký útočník Vladimír Dravecký nebezpečně za bránou podkopl gólmana Lukáše Klimeše, byla by mela jistě větší.

Nepříjemná situace pro vítkovického brankáře přišla v 50. minutě. Ostravané vedli 1:0, drželi čisté konto, přestože Oceláři utahovali šrouby. Klimeš byl znovu oporou Vítkovic, chytal velmi dobře, fungovala i vítkovická obrana.

Deset minut před koncem si šel Klimeš pro puk za svojí bránou, dojíždějící Vladimír Dravecký mu docela nešťastně podkopl nohu. Brankář se skácel dozadu, nechybělo moc a nohu si přisedl. Nepříjemný moment. Zlý muž Marcel ovšem na ledě nebyl, vše zrovna sledoval jen ze střídačky, pomsta nepřišla.

„Asi by to vypadalo jinak, kdybych u toho byl,“ připustil Patrik Marcel s lehkým pokrčením ramen. „Dravo Klimsona podkopl, bylo to vidět i z opakovaných záběrů, přesně nevím, ale podle mě tam byl ještě chráněný.“

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Janiurek zoom_in Zápas 4. kola hokejové Tipsport Extraligy mezi HC Vítkovice Ridera a HC Oceláři Třinec. Atak Vladimíra Draveckého (v bílém) na brankáře Klimeše.

Jestli se Vítkovičtí v daný moment nebáli o zdraví gólmana? „Ne, on je ocelový muž,“ pousmál se Marcel. Sám byl o dvě minuty později u další ošemetné situace. U hrazení trefil obránce Mariana Adámka, třinecký bek zůstal ležet, ale pokračovalo se dál a Oceláři vyrovnali na 1:1.

„Nevím, jestli jsme pak nepřestali hrát, musíme se na to podívat a rozebrat si to,“ glosoval Marcel. Zákrok na Adámka? „Pak hrál, tak asi v pohodě. Vím, že chvíli ležel, ale pak do hry vrátil.“

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Málo gólů, ale velká bitva. Vítkovice skolily Třinec v prodloužení Ostrava, hokej, extraliga, Vítkovice - Třinec, ohlasy trenérů 24. 9. 2024 | Video: Petr Kotala

V třeskutém derby si společně s parťáky vedl Patrik Marcel dobře. „Nouzová“ spolupráce s ofenzivním Janem Košťálkem fungovala. „Jak se Honzovi se mnou hrálo, se musíte zeptat jeho, ale mě se s ním hrálo dobře,“ glosoval ranař, který za 104 extraligových zápasů připsal dva kanadské body (1+1). Jeho úkoly jsou jasné – hrát ostře, tvrdit muziku. Podobně jako proti Třinci.

„Super utkání pro fanoušky, mělo to všechno,“ hodnotil Marcel po elektrizující bitvě. „Mělo to náboj, energii a vyhráli jsme. Jen škoda, mohli jsme mít tři body. Ve Vítkovicích se cítím supr, osobně jsem se vším spokojený. I děti.“

close info Zdroj: Deník/Petr Kotala zoom_in Zápas 4. kola hokejové Tipsport extraligy mezi HC Vítkovice Ridera a HC Oceláři Třinec. Patrik Marcel (v modrém) po vyhraném souboji u mantinelu.

Roli v novém týmu zná. A respektují ji i jeho parťáci. „Když máme na ledě takového borce jako je Patrik Marcel, tak pak nemusíme bát, protože soupeři od něho fakt odlétají,“ popisoval spoluhráče obránce Patrik Demel. „Opravdu hromada svalů! Tak silného hokejistu jsem snad nikdy neviděl, neuvěřitelné. Kolik ten člověk má síly a zároveň se dokáže na ledě i poměrně dobře a hbitě hýbat? S ním bych rozhodně do křížku nešel, je fajn, že ho máme na své straně.“