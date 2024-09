Jaký se ve Vítkovicích skládá mančaft?

„Vypadá fajn zatím. Hlavně po charakterové stránce jsou všichni absolutně v pohodě. A to je nejdůležitější k tomu, aby se hrála dobrá sezona, dobrý hokej. Všichni musíme tahat za jeden provaz.“

Bude pro vás coby kapitána složité, utáhnout mezinárodní partu? Nebo jste v přípravě zjistil, že to jde bez problémů?

„Za mě je absolutně jedno, odkud kdo pochází, důležité je, jaký je člověk. Pokud jsou všichni dobří a inteligentní lidé, tak není důvod, aby to mezi nimi nefungovalo. V kabině je nás víc, co už máme nějaký rok v lize. Nebude to o jednom člověku, musí nás být víc, kteří do toho budou mluvit a směřovat kabinu správným směrem.“

Trenér Bruk mluvil o velké zkušenosti a kvalitě obrany, vnímáte to podobně?

„Určitě. Přišli tři beci (Košťálek, Demel, Marcel) a všichni už mají odehráno své. Kvalita tam určitě je. Ale cokoliv, co je na papíře, se může po prvním týdnu spláchnout záchodem a může to být úplně jinak. Někdy vyletí mladí. Takže, co je na papíře a co kdo má za sebou, nehraje až takovou roli. Navíc obrana dnes už není jen o obráncích a brankáři. Bránit musí všichni, když tam chybí útočné křídlo, je z toho gól. Obrana vyplývá z celkového pojetí hry. Není jen o obráncích.“

Budou Vítkovice rychlejší a agresivnější, jak naznačil trenér? Co jste poznal v přípravě?

„Tak rychlejší… Budeme se snažit hrát rychleji, jako asi teď hrají už všichni. Nahoru dolů, žádné roztahování hry. Všichni se snaží přizpůsobit novým trendům, aby byli úspěšní.“

Působíte jako kliďas, dokážete zakřičet, když někdo nedělá, co má?

„Myslím, že křičet na dospělého člověka je úplně zbytečné. Hlavně když jsou to moji kamarádi a parťáci. Pokud je někdo normální člověk, tak se na něj nemusí křičet. Stačí to říct normálním hlasem. Je úplně zbytečné křičet. Buď si dá člověk říct, nebo nedá.“

Jaká je síla Vítkovic v bráně?

„Myslím, že velká. Lukáš Klimeš minulý rok strašně vyletěl a tento rok se mi zdá, že je možná ještě trošičku lepší. I Pařík je kvalitní brankář. Ale musíme jim pomáhat k tomu, aby dokázali chytat dobře. V bráně může být kdokoliv, ale když se na ně tým vykašle, tak neudělá nic.“