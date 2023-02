„Chtěl bych poděkovat celému klubu, realizačnímu týmu, za to, že se stali součástí historie vítkovického klubu a překonali rekord v počtu bodů získaných za základní část. Možná jsme i rádi, že je to za námi, že se na to už nikdo nebude ptát,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Ostravané nakročili ke třem důležitým bodům již v první třetině, během které si vypracovali dvoubrankové vedení. Ve druhém dějství udeřili dokonce třikrát a bylo hotovo. Domácího gólmana Stezku připravil o čisté konto ve 49. minutě Gríger při přesilovce pět na tři.

„V hlavách nás trápila ta domácí prohra s Českými Budějovicemi. I když jsme se připravovali na to, že Vary jsou brejkové mužstvo, tak i přesto se tam často dostávali, nicméně Stezka chytal výborně. Dali jsme šest gólů, hráčům za to děkujeme,“ dodal Miloš Holaň.

Extraliga – 49. kolo (pátek 24. 2. 2023):

Vítkovice – Karlovy Vary 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Mikuš (Fridrich, Lakatoš), 18. Dej (Lakatoš, Kotala), 23. Lakatoš, 33. Chlán (Raskob, Lakatoš), 36. Lindberg (Bukarts, Lednický), 44. Mueller (Bukarts, Raskob) – 49. Gríger (Stříteský, Hladonik). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Blažek, Lederer. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5809.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Prčík, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Lindberg, Mueller – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Jarůšek, Kotala, Kalus – Dej, Přibyl, Lednický. Trenér: Holaň.

Karlovy Vary: Habal (41. Lukeš) – Mikyska, Huttula, M. Kočí, Stříteský, Rohan, Havlín – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kružík – Koffer, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kohout – Juusola. Trenér: Bruk.