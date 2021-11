„Celou dobu jsme řešili posílení útoku. Tobias Lindberg je v ideálním hokejovém věku, má přitom dost zkušeností. Máme na něj velice pozitivní reference a věříme, že nám může pomoci,“ řekl o nové akvizici sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Rodák ze Stockholmu patřil k velkým mládežnickým talentům, což se ukázalo i v roce 2013 na draftu NHL, kde na něj ukázala ve 4. kole Ottawa. V elitní zámořské soutěži odehrál celkem šest zápasů v dresu Toronta s bilancí 0+2.

V roce 2019 se rozhodl pro návrat domů do Švédska. V minulé sezoně odehrál i s play-off v prvoligovém Väsby 43 utkání, získal 31 bodů za 16 gólů a 15 nahrávek. V průběhu letošního ročníku stihl v Södertälje 14 zápasů s bilancí 0+6.

Hokejisty Vítkovic čeká náročný týden. Ve středu si to doma rozdají s Olomoucí, kterou povede do boje hvězdný David Krejčí. V pátek dorazí do Ostravar Arény probuzená Kometa Brno s majitelem Liborem Zábranským na střídačce.