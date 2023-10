Přesně 193 dní zbývá do startu hokejového mistrovství světa, které po devíti letech v květnu příštího roku uspořádá Praha a Ostrava. Organizátoři pustili do prodeje balíčky vstupenek na jednotlivé dny, jaký je stav příprav? „Věřím, že budeme nachystáni,“ hlásili představitelé města i kraje s tím, že nával bude hlavně na klání Slovenska a Polska. „Fanoušky chceme nalákat i na méně atraktivní zápasy,“ oznámil Petr Bříza, někdejší brankář, nyní člen Centrálního organizačního výboru šampionátu a viceprezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF).

Tisková konference v Ostravě k MS v hokeji 2024. | Video: David Hekele

Ostrava jde do pořádání sebevědomě. V letech 2004 a 2015 byla rovněž vedle Prahy druhým městem, kde se turnaj uskutečnil. Ve třetí největší hale v Česku se také hrálo mistrovství světa dvacítek (2019), para hokejové, florbalové, či volejbalové šampionáty, tenis, nebo jiné světové i evropské sportovní akce.

„Myslím si, že jsme v minulosti ukázali, že tyto akce pořádat umíme, máme kvalitní zázemí, výborné publikum, takže bude tu určitě skvělá kulisa. Akci vnímáme to i do ekonomického přesahu, že z toho plynou náklady, které se nám ale v benefitech a příjmech vrátí,“ řekl primátor města Ostravy Jan Dohnal.

„Těšíme se na účast Slovenska a Polska, těšíme se také na to, co nám to přinese, a že se lidé vrátí i jako turisté. Je to marketingový bonus pro kraj i město,“ přiznal Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Obě instituce vyčlenily na akci každá po třiceti milionech korun. „Zeptejte se, kolik přispívá Praha,“ zasmál se před žurnalisty Dohnal. „Zatím patnácti miliony, ale vyjednáváme o finální smlouvě i částkách. Nejde jen o finance, ale i o součinnost s městy v otázkách bezpečnosti, dopravy, koordinace spojů, protože velikost haly přináší nutnost na zvětšení kapacity, a to s sebou nese pro dopravní podnik náklady. O tom diskutujeme,“ uvedl člen Centrálního organizačního výboru Petr Bříza.

I bývalý gólman přikývl na téma povésti Ostravy. „Jako město i zdejší organizační tým. To potvrdily minulé šampionáty i další akce. Dodnes má podíl na rekordu minulého mistrovství, který činí 741 tisíc diváků,“ připomněl.

„Uděláme vše pro to, abychom se přiblížili, protože překonat to nebude jednoduché. To by musely být arény úplně vyprodané. Ale hudeme se se snažit přitáhnout fanoušky i na méně atraktivní zápasy,“ slíbil Bříza s tím, že v plánu je úzká spolupráce se školami, univerzitami, nebo Integrovaným záchranným systémem.

Zároveň se mu líbí ostravská infrastruktura. „Je geniální, že všichni se po celém areálu dostanou suchou nohou. Věříme, že uvnitř i okolo arény bude dobrá nálada,“ zadoufal Petr Bříza.

VLNA ZÁJMU ZE ZAHRANIČÍ

Velký vliv by na vše měly mít i fanzóny. Ta ostravská bude pochopitelně hned u haly na přilehlých parkovištích. „Máme 193 dní do úvodního buly, přípravy se zrychlují se a objem všeho, co organizačního výbor musí zajistit, se zvětšuje. Připravujeme prodej lístků na jednotlivé zápasy, celkové sjednocení obou měst, aby byly ve stejném stylu, zábavu v halách i vedle,“ popsal Bříza.

Konkrétní, co se týká stavu prodeje vstupenek, být nechtěl. „Jsme lehce za půlkou, ale je tam spousta rezervací a technických blokací, které budeme muset poskytnout IIHF. A vypadá to, že spousta z nich využije,“ zmínil někdejší reprezentant.

„Každopádně máme za sebou první vlnu. Obrovský nápor byl na dny českých a slovenských utkání. V polovině ledna bychom měli balíčky rozdělovat na jednotlivá utkání. To zvýší zájem zahraničních fanoušků,“ poznamenal. „Čísla jsou zatím skvělá, ale nechci být moc optimistický, protože máme před sebou ještě šest měsíců. Bude záležet na formě týmů před šampionátem, máme příslib, že by měly přijet za Kanadu a USA velké hvězdy, ale to se uvidí podle vývoje NHL,“ pokračoval Petr Bříza.

Šampionát se ponese v duchu hesla „Heart of the game“ (srdce do hry), které je podle Břízy trefné. „Fandové tady hokej milují, na tuto strunu budeme brnkat. S roky se zvedly i nároky třeba na televizní přenosy. Nemám obavu, tady kdokoliv bude cítit atmosféru mistrovství světa,“ byl si jistý viceprezident IIHF.

OPRAVY OSTRAVAR ARÉNY

Kromě desítek miliónů investovaných směrem k organizaci muselo město vynaložit dalších dvacet do Ostravar Arény, která během turnaje ponese název Ostrava Aréna. „Byly potřeba drobné stavební úpravy, především vstupy do budovy přes parkoviště F, kde bude VIP vstup. Jinak něco běží, něco teprve nastane, ale věřím, že jsme nachystaní,“ prohlásil primátor Jan Dohnal.

Po šampionátu se bude jednat o dalším osudu haly. „Zvažují se některé varianty. Hala tady zůstane, byť nevíme, v jaké podobě. Proto jsme zvolili úpravy, aby splnily svou službu, ale nebyly svazující pro další projektové záměry,“ doplnil představitel města.

Jak bylo zmíněno, město i kraj si slibují nemalý profit. „Kraj těžko vyčíslit, protože není příjemcem přímých daní. Bylo by ale zajímavé spočítat, jaký byl přínos šampionátu v roce 2015,“ navrhl Jakub Unucka. „Celorepublikové to je v miliardách, poměrná část půjde za námi jakožto městem. Ale vyčíslovat to budeme později,“ vylíčil Dohnal.

„Tehdy byl přímý dopad 1,3 miliardy. Pak se bavíme o dalších aspektech, hůře uchopitelných, protože zahraniční fandové tu nestráví den, ale čtyři pět, takže z toho těží hotely, restaurace a další zařízení. Proto má tato akce, ze sportovních ta největší, obrovský dopad,“ vypočítal Petr Bříza.

Organizátoři zároveň na oficiálních stránkách šampionátu rozjeli nábor dobrovolníků. V Praze jich bude potřeba šest set, v Ostravě čtyři stovky. Po obecném přihlašování se během prosince vypíšou konkrétní pozice a zájemci bude o kontaktováni.