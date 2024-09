Zatímco Hradečtí považují pokutu za zcela nepřiměřenou, ale odvolat se proti ní nehodlají, v Ostravě reagovali opačně. „Zadostiučinění to není. Spíš výsměch, když se po roce a půl dozvíme, že Hradec dostane finanční pokutu. Směšnou,“ řekl sportovní ředitel Roman Šimíček. Připustil, že klub zvažuje i právní kroky.

V semifinále 2023 proti Vítkovicím byli dodatečně přistiženi hradecký obránce Graeme McCormack a útočníci Kevin Klíma s Martinem Štohanzlem. Sérii dohráli, do finále šel tehdy po sedmizápasové bitvě Hradec. Vítkovice skončily nakonec čtvrté.

Verdikt Disciplinární komise Ostravany nepotěšil. „Je to čerstvé, hodně čerstvé, možná půl hodiny,“ reagoval Roman Šimíček na předsezonní konferenci. Její rytmus a tón se okamžitě změnil. Místo klasického rozebírání ambicí, síly týmu a nováčků se najednou řešil hlavně hradecký doping.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Tisková konference hokejového klubu HC Vítkovice Ridera na začátek sezóny 2024/2025, 11. září 2024, Ostrava. Sportovní ředitel Roman Šimíček.

„Zadostiučinění to není,“ říkal Šimíček. „Spíš výsměch, když se po roce a půl dozvíme, že Hradec dostane finanční pokutu, směšnou. Tohle vám zaplatí zaplněná hala, zvláště v play off. Směšné je i to, jak dlouho vše trvalo, byť jsme to urgovali. Pořád jsme jen slyšeli, že to chce čas. Nakonec je to pokuta a kontumoval se zápas, který jsme vyhráli. Medaile se neodebraly, jako v jiných sportech.“

Podle Šimíčka klub zváží další kroky. „Jestli se dá nějak odvolat. Nejsme s tímto rozhodnutím spokojení. Netýká se to jen nás, poškodilo to i další týmy. Za mě je to nešťastně vyřešená situace a není dostačující.“

Jak budou chtít Vítkovice situaci řešit? „Nevím, jak se to bude dál vyvíjet,“ doznal upřímně Šimíček. „Zda máme nárok se odvolat? Budeme to řešit s našimi právníky. Vůči našim hráčům, partnerům ani fanouškům to není fér. Je to čerstvé, abychom přesně řekli, jak dál. Po poradě s právníky uvidíme.“

Podle Šimíčka jde i o princip. „Samozřejmě, je to výsměch. Berte doping, za dva roky se to vyřeší a případné zlato můžete mít. Nejde nám o to, abychom medaile dostali my, ale aby byl konkrétní tým potrestán i odebráním medailí.“

Překvapený byl i vítkovický kapitán Juraj Mikuš. „Za mě je to smutné,“ vyslovil svůj názor. „Snažíte se, respektujete soupeře a pak zjistíte, že protihráči dopovali. Je to výsměch a plivnutí do tváře všech, co proti nim hráli. A nijak zvlášť potrestáno to nebylo.“

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Tisková konference hokejového klubu HC Vítkovice Ridera na začátek sezóny 2024/2025, 11. září 2024, Ostrava.

Podle Mikuše je v prvé řadě smutné, když se ve finiši sezony někdo uchýlí k podobným praktikám. „Hokej je férový a chlapský sport. Je smutné, že se někdo uchýlí k takovému dopingu v nejdůležitější části. A smutné je i to, jak dlouho trvalo situaci vyřešit a jak to celé dopadlo.“

S dodatečným posunem medailového pořadí příliš nepočítal. „Z mého pohledu je jedno, jestli medaili dostanu, nebo ne. Jde o princip. Celý rok se snažíte a pak zjistíte, že vás vyřadil mančaft před finále, který dopoval. A sezona se nedá zachránit. O to je to horší,“ dodal Juraj Mikuš.