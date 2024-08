Ostravané zahájili tradiční herní soustředění ve středisku Vallée de Joux pondělní výhrou nad francouzským mistrem Rouenem a elánem hýřili i v úterním utkání proti Fribourg-Gottéron. Bronzový medailista minulé sezony švýcarské nejvyšší soutěže byl o poznání kvalitnějším oponentem, ovšem Vítkovičtí předvedli v zápase ještě lepší výkon, který především podpořili vysokou produktivitou. Výsledná výhra 6:2 ostravského celku může být překvapivá, avšak zcela zasloužená.

Trenéři Bruk, Wojnar a Trnka postavili oproti pondělní premiéře s Francouzy pozměněnou sestavu. V bráně si premiéru odbyl Lukáš Pařík a do zápasu se dostali i bratři Bukartsové. Byl to právě mladší Rihards, který v 9. minutě otevřel skóre utkání. Starší Roberts zase překlopil přestřelku první třetiny na stranu Ostravanů. Bronzový Fribourg se zmohl pouze na korekce švédských reprezentantů Lucase Wallmarka a Jacoba de la Rose. Z nových vítkovických hráčů se do sítě švýcarského favorita trefili ještě obránce Jan Košťálek a Kanaďan Chad Yeatman.

„Samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli zápas proti velmi silnému soupeři, ale pořád to bereme jako přípravu na Extraligu a cílem je nasbírat data, ze kterých pak můžeme vycházet. Já mám velkou radost z toho, že oproti tomu zápasu s Rouenem, jsme udělali zase krok kupředu a že jsme byli schopní reagovat na věci, které nám den před tím až tak nešly. Na to, že jsme odehráli druhé utkání, jsem velmi spokojen, ale znovu zdůrazňuji, že je to jen příprava,“ brzdil emoce po cenném skalpu kouč David Bruk.

V rámci herního soustředění ve Vallée de Joux čekají Ostravany nyní dva dny volna, které mají vyplnit intenzivní dvojfázové tréninky. V pátek se na turnaji Hoceyades 2024 postaví klubovému mistru Evropy – vítězi hokejové Ligy mistrů celku Servette Ženeva.