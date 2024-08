Zostra začalo předzávodní období vítkovickým hokejistům. Ostravané odstartovali přípravné zápasy rovnou na herním soustředění ve Švýcarsku. Jejích prvním soupeřem byl aktuální francouzský mistr Rouen. Výsledek potěšil zhruba tři desítky ostravských fanoušků, kteří do Švýcarska za mužstvem dorazili, modro-bílí zvítězili 4:2.

„Konečně jsme si zahráli utkání. Letní příprava byla opravdu dlouhá, takže jak hráči, tak my trenéři jsme rádi, že můžeme hrát a sbírat data. Jsme rádi, že se nám tento zápas podařilo dovést do vítězného konce. Jsme spokojení. Samozřejmě pokud se budeme bavit o hře a její organizaci, tak bylo vidět, že to bylo letní utkání,“ zhodnotil pro klubový web zápasovou premiéru svého týmu kouč Vítkovic David Bruk.

V utkání proti Rouenu se prosadili střelecky nováčci v modro-bílém dresu. Skóre otevřel exolomoucký Jan Bambula už v 6. minutě, uzavřel jej původně litvínovský Jindřich Abdul. Dvěma góly se uvedl kanadský útočník Anthony Nellis, který přišel do Ostravy ze slovenské nejvyšší soutěže. „Vždycky se cítíte dobře, když se vám podaří dvakrát skórovat a udělat tak dobrý první dojem. Samozřejmě se stále bavíme o přípravě, ale i ta buduje sebevědomí,“ usmál se po dvougólové premiéře ve Vítkovicích Nellis, který nastoupil ve druhé formaci s Bambulou a Barinkou. Mimo sestavu zůstali například oba bratři Bukartsové.

Hned v úterý čeká Vítkovice druhé utkání a tentokrát se jim postaví papírově o poznání silnější soupeř v podobě semifinalisty uplynulé sezony švýcarské NLA Fribourg-Gottéron. Duel se hraje opět v centru Vallée de Joux, znovu od 19 hodin.

„O síle Fribourgu se nemusíme vůbec bavit. Je to skvělý soupeř, který v loňské sezoně skončil druhý, byť se mu pak v play off nepodařilo uspět. I letos budou jejich ambice vysoké. Čekám úplně jiné utkání a ten soupeř bude na úplně jiné úrovni,“ zmínil kouč Bruk.