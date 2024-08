První zápasovou prověrkou pro hokejisty Vítkovic před nadcházející sezonou bude pondělní večerní střetnutí s francouzským celkem Rouen Dragons. Ostravané vyzvou osmnáctinásobného šampiona země galského kohouta na ledě Centre Sportif ve švýcarském středisku Vallée de Joux, kam vyrazili k tradičnímu hernímu soustředění.

„Já si myslím, že je potřeba mít k francouzským mistrům respekt. Historicky je to velice silný tým a zároveň nejsilnější tým Francie. Jsou silní a z Rouen Dragons je dost reprezentantů. My sami máme v týmu dva reprezentanty Francie, takže čekáme těžké utkání jak vzhledem k síle soupeře, tak taky k tomu, že je to naše první utkání po dlouhé cestě. Budeme tam mít jeden trénink, tak uvidíme,“ hlásí před utkáním nový kouč Vítkovic David Bruk.

Ostravský extraligový celek vyrazil do Vallée de Joux potřetí v řadě. Kouč Bruk s sebou vzal prakticky kompletní širší kádr. Chybí pouze nemocný obránce Matěj Prčík. Ve Švýcarsku má trenérský triumvirát i tak k dispozici pět kompletních pětek, včetně nováčků, jako jsou obránci Jan Košťálek, Patrik Demel či Patrik Marcel, útočníci Jan Bambula, Jan Hladonik či Jindřich Abdul nebo zámořská legie Anthony Nellis, Chad Yeatman a v neposlední řadě brankář Lukáš Pařík.

Vítkovice na herním soustředění v zemi helvétského kříže čekají celkem tři zápasy. Kromě pondělního utkání s Rouenem narazí modro-bílí v úterý na semifinalistu švýcarské NLA Fribourg-Gottéron. Následovat budou dva dny zápasového volna a turné vyvrcholí v pátek soubojem s vítězem Champions Hockey League Servette Ženeva.

„Je to pro nás příprava s velmi silnými soupeři, které sice nepotkáme v sezoně, ale ta konfrontace pro nás bude přínosem. Další věcí je, že jsou to pro nás první zápasy, ve kterých dostaneme první data o naší hře. Následně budeme moci úpravami reagovat, abychom stabilizovali systém. Pro některé hráče půjde o to, aby chytili zápasový rytmus a pro některé je to boj o místo v základní sestavě,“ uvedl svá očekávání trenér David Bruk.