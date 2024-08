I přes nezdar v závěrečném duelu ale ukázali Vítkovičtí na herním soustředění ve Švýcarsku sílu. Na turnaji ve Vallée de Joux odehráli tři zápasy, porazili francouzského šampiona Rouen, jednoznačně si poradili s bronzovým medailistou švýcarské ligy Fribourgem a měli na lopatě, jak se lidově říká, vítěze Champions Hockey League Servette Ženevu.

Do pátečního duelu nastoupili Ostravané v nejsilnější možné sestavě, Ženeva vyrukovala rovněž se většinou svých hvězd, včetně finské reprezentační legie. První dvě třetiny patřily Vítkovicím, skóre otevřel Abdul v 8. minutě a na vyrovnání Pouliota reagoval gólem do šatny Barinka. Hned v úvodu druhého dějství modro-bílí navýšili skóre po trefách Kováře a opět Abdula. Za Švýcary snižoval Michael Špaček. Když pak třetí periodu načal svým druhým gólem Marcel Barinka a Vítkovičtí vedli už 5:2, bylo zaděláno na šokující senzaci. Hráči Ženevy museli hodně přidat, aby odvrátili ostudu. To se jim nakonec podařilo. V čase 58:16 srovnal na 5:5 Teemu Hartikainen. V prodloužení pak úřadoval druhý hvězdný Fin v dresu Servette Sami Vatanen a gólem na 6:5 zachránil čest úřadujícího klubového šampiona Evropy.

„Jsme rádi, že jsme narazili na takhle silného soupeře. Pro nás to byl parádní zápas. Když to zhodnotím od začátku, první třetina byla hodně vyrovnaná. Byli jsme pod tlakem, ale dokázali jsme si s tím poradit a šli jsme do vedení 2:1. Druhá třetina byla hrozně rozháraná, bylo tam hodně vyloučených. Měli jsme šťastné momenty a vedení jsme umocnili. Pak se projevila síla Ženevy a ten závěr jsme si vlastními chybami zkomplikovali. Odehráli jsme třetí zápas v řadě a cele naše vystoupení ve Švýcarsku hodnotím pozitivně,“ shrnul hlavní trenér Vítkovic David Bruk.

Ostravané se vracejí ze Švýcarska s řadou poznatků. „Kluci odehráli tři velmi kvalitní zápasy a začíná nám to říkat, kde nás trošku tlačí bota a které věci musíme opravit. Ale máme ve hře určité momenty, které jsou dobré. Brali jsme to jako soustředění a přípravný turnaj, takže to splnilo naše očekávání,“ ohlédl se hlavní kouč modro-bílých. Ti nyní budou mít týdenní zápasové volno a v dalším přípravném utkání vyzvou Olomouc na vlastním ledě až v úterý 27. srpna.