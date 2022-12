Těžko říct, jestli tuto situaci český hokej, natož ten ostravský, zažil. Ve Vítkovicích prožívají historický ročník, protože za 28 kol nasbírali 58 bodů. Tolik v této fázi nikdy neměli. „Přijdu do práce, mám rád komunikaci s hráči, i nějakou srandičku, ale jak vejdeme na led, tak to končí. V tréninkovém procesu je klíčová důslednost a hráči vědí, že je to tak nastavené. Měnit a polevovat určitě nebudeme,“ líčil v minulém týdnu Deníku kouč Miloš Holaň.

Polevovat ale nemíní ani v Porubě, která má na úspěchu Vítkovic menší podíl. Zejména v září a říjnu jim několik hráčů Toraxu vypomáhalo při široké marodce. Zároveň ale svěřenci Jiřího Režnara jsou na špici drtivou část probíhající sezony.

„S umístěním v tabulce jsme nadmíru spokojení. Mužstvo se poskládalo dobře, je tam soudržnost, a uvnitř dobrá parta. Výsledkem je postavení v tabulce a dobrá hra,“ říká Pavel Hinner.

Jako základní rozdíl oproti jaru, kdy Poruba jen o kousek unikla záchranářským starostem, vidí právě obsazení šatny. A týmové pojetí. „Mužstvo táhne, ví, co chce a jde si za svým cílem. Zároveň jednotlivci nehledí na individuality a své bodové zisky, či hodnocení. Naopak jdou jako tým, který má samozřejmě i kvalitu. A to neplatí jen o hráčích, ale i trenérech a celém realizačním týmu. To je podstatné a důvod současného stavu,“ vysvětluje Hinner, který si ale uvědomuje, že úspěch je zatím jen relativní.

„Hokejové mužstvo je citlivý organismus, stačí málo, a vše se může změnit,“ podotýká šéf porubského celku.

O jednotlivcích mluvit nechce, nelze ale přejít, že velkou oporou je Daniel Dolejš. Osmadvacetiletý brankář v létě opustil po devíti letech právě Vítkovice. S vidinou, že bude jednička a tým na něj bude sázet. „Myslím si, že jsme vytvořili parádní gólmanskou dvojici, protože vedle Dolejše je Bláha,“ upozorňuje Hinner.

„Danek ale samozřejmě svými zkušenostmi a mnoha zápasy v extralize je největší posilou a pro úspěch základ. Navíc se výborně rozehrál Dominik Hrníčko, který loni zaostával za očekáváním. Asi i vlivem atmosféry v týmu. Letos to ale naplňuje a má parádní formu,“ pokračuje. „Jinak je ale v mužstvu 27 hráčů a žádné individuality bych nevyzdvihoval,“ dodává Hinner.

Překvapený z výsledků ale úplně není. „Jistě, věděl jsem, jak ten tým skládám, že je v něm obrovská kvalita i síla měl, šlo jen o to, aby si ti kluci vnitřně sedli,“ má jasno.

Že se daří i Vítkovicím, ho těší. „Je to jen dobře. Ostrava vládne českému hokeji. Ať to trvá dlouho, k tomu není víc, co říct.“ pousměje se Pavel Hinner. „Ale sezona je ještě dlouhá, jsme teprve v půlce a stát se může cokoliv. Vrchol pak přijde v březnu, kdy začne play-off,“ uvědomuje si.

Pochopitelně ale i s tímto přichází otázka, co by Poruba v případě sportovního úspěchu dělala. Přijala by možnost hrát nejvyšší soutěž? Před dvěma lety byla odpověď kladná.

„Před začátkem sezony jsme řekli, že chceme hrát dobrý hokej a na špici, čímž bychom přilákali co nejvíc fanoušků do hlediště. To se nám daří, v průměru chodí patnáct set lidí, což je o více než sto procent víc. To je paráda,“ hodnotí nejprve Hinner.

„Samozřejmě kdyby se vše sešlo, vyhnula se zranění, forma vydržela, měli bychom i štěstí a sezona byla úspěšná, tak bychom se tomu asi nebránili,“ odpovídá na závěr na téma extraligy.