Fanoušci hráče nenechali ve štychu, výsledek je ale nepotěšil. Vyjde to příští neděli s Libercem?

„Hrozně jsme se těšili. Je velká škoda, že jsme to divákům nevrátili, protože nás podporovali celou dobu. Je mi to líto i za kluky. Prohrát nikdo z nás nechtěl,“ mrzelo trenéra Miloše Holaně.

Tipoval návštěvu mezi čtyřmi a půl a pěti tisíci diváky. Trefil se. Přesné číslo zní: 4925 hlav. „Já hrál před vícero lidmi poprvé, takže to bylo něco jiného. V tomto smyslu jsem si to užil, lidi byli super a já doufám, že přijdou i příště,“ přál si útočník Petr Fridrich.

Plno nebylo, to bylo evidentní už desítky minut před úvodním buly, když se fanoušci do druhé největší haly v Česku trousili po skupinkách. Mezi nimi i Dalibor Čech, prezident Ragby Ostrava.

Hráči, trenéři i vedení klubu. Všichni věřili, že dlouhá absence lidí na tribunách, kdy se museli spokojit jen s internetovými či televizními přenosy, vytvoří velkou poptávku. „Měl by být znát klad po hokeji,“ řekl v týdnu pro Deník trenér Miloš Holaň.

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Extraligový hokej se vrátil do Vítkovic! Poprvé od března 2020 a záchranářského duelu s Karlovými Vary, po 584 dnech, mohli v pátek fanoušci do Ostravar Arény bez početního omezení kvůli pandemickým opatřením vlády. Zájem o utkání 12. kola se sousedem v tabulce z Litvínova (1:4) byl solidní, přišlo téměř pět tisíc fanoušků. Navíc se mohli rozloučit s kustodem Petrem Celerínem, který v létě po 23 letech v klubu skončil.

