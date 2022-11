Dynamo tak pojedenácté v řadě vyhrálo a upevnilo si vedení v tabulce. Druzí Ostravané poprvé v sezoně padli na svém ledě. „Já myslím, že lidem se to muselo líbit. Padlo hodně gólů, byl to hokej nahoru dolů, mnoho šancí i přečíslení, takže… dobrý zápas,“ hodnotil s úsměvem obránce Tomáš Dvořák, autor prvních dvou zásahů Pardubic, kterými Východočeši během jednoho střídání odpověděli na branku Rastislava Deje ze čtyřicáté vteřiny.

„Tohle není nikdy příjemné, ale my jsme se z toho vzpamatovali rychle, vyrovnali, dostali se do vedení. Myslím si, že za stavu 4:2 ve druhé třetině jsme si to měli víc pohlídat. Takové laciné góly se nám nemohou stávat. Soupeře jsme tím dostali na koně,“ dodal.

„Špatně jsme hráli ve středním pásmu, že jsme neházeli puky za ně, ale ztráceli je. Rychle to otáčeli a z toho oba padly,“ vysvětlil Dvořák.

Klíčem k úspěchu pro Vítkovice bylo uhlídat elitní útok Dynama Kousal, Zohorna, Radil, které se nakonec podílelo na dvou trefách hostů. „Připravovali jsme se na ně, ale bránění nám moc nevyšlo,“ přiznal útočník Ridery Rastislav Dej, druhý z dvougólových střelců večera, jehož formace měla za úkol největší nebezpečí eliminovat.

„Možná jsme byli trochu nervózní, udělali jsme taktické chyby a pouštěli je do přečíslení. Oni dobře rotují v útočném pásmu, navíc zapojili i beky, k tomu jsou silní na puku,“ prozradil Dej.

Vzhledem k průběhu bod bral. „Jasně, mrzí, že nemáme dva, ale i za jeden jsme rádi. Nemáme si co vyčítat. Hráli jsme dobře, mělo to náboj, vrátili jsme se zpět a od toho se musíme odrazit, že se ani za špatného stavu nesložíme,“ zakončil slovenský forvard.

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Z naší strany vynikající zápas, parádní kulisa a show z obou stran. Vyšel nám vstup, byli jsme aktivní, ale minutovým výpadkem skóre Pardubice otočily. Změnily jsme systém, vynutili si přesilovky a dva góly. Třetí třetina byl taktický boj, měli jsme v přesilové hře v závěru rozhodnout. Přeneslo se to do prodloužení, ale střely nebyly tak nebezpečné, aby skončily gólem. V nájezdech jsme nebyli tak šikovní.“

Richard Král (Pardubice): „Vítkovice šly v první minutě do vedení, což není příjemné, ale oklepali jsme se z toho a myslím, že první polovinu zápasu jsme byli lepší. Domácí hrozili z přesilovek, které mají dobře, sem tam i z rychlého protiútoku. Bohužel nám utekla druhá desetiminutovka druhé třetiny, kde jsme udělali moc chyb a ztrát. Dostali jsme Vítkovice do hry a ještě jsme mohli inkasovat nějaký gól navíc. Tam jsme ztratili vítězství za tři body. Třetí třetina vyrovnaná, v závěru si ceníme ubráněného oslabení. V nájezdech jsme byli o fous šikovnější.“

Vítkovice Ridera – Dynamo Pardubice 4:5 SN (2:3, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Dej (Mikuš), 13. Lakatoš (Bukarts, Marosz), 34. Dej (L. Kovář), 37. Bukarts (L. Kovář, Kalus) – 8. T. Dvořák (Poulíček), 8. T. Dvořák, 14. Radil (Čerešňák, Říčka), 28. R. Kousal (Radil, Zohorna), rozhodující nájezd Zohorna. Rozhodčí: Hradil, Kika – Lederer, Axman. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:1. Diváci: 6542.

Vítkovice: Stezka – Koch, Raskob, Gewiese, Mikuš, L. Kovář, J. Stehlík, D. Krenželok – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Bernovský – Dej, Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Trenéři: Holaň a Philipp.

Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Cienciala, Matýs – Paulovič, Poulíček, Koffer – Rouha, Rákos, Urban. Trenéři: Rulík, Král a Zadina.