Rozhodnuto bylo už v polovině duelu, kdy nováček nejvyšší soutěže nastřílel šest branek. Pět z toho mezi 24. a 34. minutou.

Přitom v první třetině byli Vítkovičtí lepší, měli několik velmi dobrých šancí, ale na brankáře Pateru nevyzráli. A to ani při čtyřminutové přesilové hře po vyloučení Christova. Ještě předtím navíc Jihočeši domácí tým zaskočili, když v 5. minutě Pýcha prostřelil Dolejše.

Další rána pro ostravské barvy přišla na startu prostřední části. Nejprve modrobílí nevyužili početní výhodu, vzápětí putoval na trestnou lavici kapitán Polák a v přesilové hře propálil od modré čáry vše před sebou Doležal.

Aby toho nebylo málo, v čase 26:37 po Beránkově přihrávce přidal třetí trefu Motoru Jonák, krátce za polovinou základní hrací doby vyhnal při další přesilové hře Dolejše z branky Pýcha a černou můru Ostravanů dokonali vzápětí Beránek a Allen.

V té chvíli byli asi hráči Ridery rádi, že v Ostravar Aréně nejsou žádní fanoušci. Jinak by si zřejmě vyslechli řadu peprných výrazů. Zbytek utkání se už v podstatě jen dohrával. V závěru potvrdil jasný triumf Budějovic v početní výhodě pět na tři Novák.

Ohlasy trenérů:

Darek Stránský (Vítkovice): "Měli jsme úplně jinou představu. Chtěli jsme do utkání vstoupit agresivně, pokusit se dát nějaký gól a určovat tempo. To se bohužel nepodařilo, i když jsme k tomu měli několik přesilovek, a ráz utkání jsme nenastavili v náš prospěch. Druhá třetina byla totální kolaps. Tam bylo vše špatně. Důvodů je hodně, musíme si to rozebrat. Byli jsme znovu nedisciplinovaní, něco na to téma proběhlo po minulých zápasech a evidentně to budeme muset řešit z čistého stolu. Výsledek je jednoznačný. Náš vzkaz všem fanouškům je takový, že se to pokusíme hodit za hlavu a v Boleslavi to napravit."

Václav Prospal (České Budějovice): "Daleko lepší hodnocení než v minulých zápasech. Povedlo se nám vstřelit vedoucí gól, přežili jsme nějaká vyloučení a myslím, že od té doby jsme byli lepší. Myslím, že jsme si dnes to vítězství zasloužili a to skóre to indikuje. Jsme moc rádi za tři body."

Vítkovice Ridera – Madeta Motor České Budějovice 0:7 (0:1, 0:5, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Pýcha (Raška I), 24. Z. Doležal (Pýcha, R. Přikryl), 27. Jonák (Beránek, Vydarený), 32. Pýcha (R. Přikryl), 32. Beránek, 34. Allen (D. Voženílek, Raška I), 55. Novák (Pýcha). Rozhodčí: Lacina, Pešina – Gerát, Axman. Vyloučení: 7:6, navíc R. Polák (Vítkovice) 10 minut. Využití: 0:3. Bez diváků.

Vítkovice: Dolejš (32. M. Svoboda) – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – V. Polák, J. Hruška, Lakatoš – Schleiss, Marosz, Šišovský – Dej, L. Krenželok, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.

Č. Budějovice: Patera – Pýcha, Plášil, Vydarený, Lytvynov, Pavel, Allen, Svach – Novák, Přikryl, Doležal – Michnáč, Raška, Karabáček – Christov, Venkrbec, Voženílek – Jonák, Beránek. Trenéři: Prospal a Totter.