„Udělalo mi to moc velkou radost. Rok poté, co byla soutěž vyhlášena a uzavřena, mě to vlastně ani nenapadlo. Jsem ale rád, že se líbil můj návrh a že vlastně nakonec i ze druhého místa uspěl,“ prozradil pro web klubu David Suchý, který je původem z Jihlavy.

Podívejte se: Vítkovice zkazily Dukle oslavy. V porubském azylu jí daly sedmičku

Pondělní akce před zábřežským Kauflandem měla skvělou atmosféru. Vítkovičtí hokejisté s úsměvem rozdávali autogramy, zájemcům odpovídali na otázky i ochotně zapózovali pro společné foto.

Na papírovou maketu kluziště se podepisovali i fanoušci od těch nejmenších až po ty velké, kteří už se nemohou dočkat skutečného otevření sezony na ledě. Hráčům nechávali vzkazy: „Zdar a titul!“ skvělo se hned nahoře, nechyběla přání hodně štěstí i jasný pokyn: „Poražte Třinec!“.

Před ostrým startem extraligy čeká Vítkovice ještě ve čtvrtek generálka v Brně s Kometou.